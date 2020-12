Football Manager : les clubs se servent du jeu dans la vraie vie

Quand la réalité rattrape la fiction... Le sérieux et la réputation de Football Manager n'est plus à faire dans le monde du football, que ce soit auprès des joueurs, comme des professionnels. Ainsi, dans ces dernières années, des anecdotes plutôt sympathiques ont vu le jour autour du jeu de simulation.



On a notamment vu certains clubs se servir de ce dernier pour faire de nouvelles recrues, tout comme certains scouts de Sports Interactive devenir de véritables conseillers pour des institutions de football.



Récemment, c'est le président du Toulouse Football Club qui a notamment avoué se servir de la base de données pour savoir si certains joueurs en vue sont sujets à des blessures.

Football Manager véritable bible pour les clubs

C'est quelque chose qui nous intéresse énormément parce qu'avant de prendre un joueur, la première chose qu'on regarde, c'est le nombre de minutes passées sur le terrain. Et si c'est un joueur qui a passé peu de minutes sur le terrain, on regarde pourquoi: est-ce que c'est un choix d'entraîneur ou est-ce que c'est une blessure?



On remonte de cinq à huit ans en arrière pour regarder l'historique des blessures avant de le faire venir, et des fois, ça provoque le fait de l'écarter, même si c'est un très bon joueur. On sait que la base de données sur l'historique des blessures des joueurs dans Football Manager est unique, donc on va sûrement aller piocher dedans

Ces propos proviennent de Damien Comolli, le président du Toulouse Football Club, qui lutte actuellement pour remonter parmi l'élite. Une bien belle publicité pour le jeu vidéo Football Manager !