Il créé une Nintendo 64 portable ! (vidéo)

Il y a 1 heure

Alban Martin

Non, ce n'est pas une version miniature et portable de l'excellente Nintendo 64 mais une création originale signée GmanModz. Il a tout simplement bricolé sa propre N64 portable qui est au final plus petite que la manette de la console. Elle fait carrément la taille d'une cartouche et accueille d'ailleurs cette dernière pour jouer.

La N64 portable qui fait rêver

Première chose à savoir sur cette Nintendo 64, il ne s'agit pas d'un Rasperry ou autre ordinateur doté d'un émulateur, ce sont les composants d'origine de base de la N64 qui ont été utilisés, ainsi que certains éléments que l'on trouve sur le marché. GmanModz montre bien le démontage de sa N64 classique au départ, puis les étapes pour créer sa Switch 64 (appelons-la ainsi). Avec une imprimante 3D, des Joy-cons de Switch et un peu de soudure, il est parvenu à un résultat bluffant qui autorise même le branchement des cartouches originales à l'arrière.



Seul bémol, la N64 portable est doté d'un écran de 3,5 pouces comme les premiers iPhone mais d'une résolution de seulement 320 x 240 pixels. Dommage car la N64 peut afficher jusqu'à 640 x 480 pixels voire même du 720 x 576 pixels. Mais c'est certainement pour une question de coût et d'autonomie car la bête ne tient que 1h30 en moyenne. Gageons que le modder fasse mieux la prochaine fois. En attendant, il peut jouer à Super Mario 64, Ocarina of Time, Pokémon et autre Golden Eye de manière nomade. Surtout que le malin a prévu une prise casque jack pour en profiter sans déranger les autres.



Regardez la vidéo qui explique le processus complet :