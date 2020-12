Wonder Woman 1984 est en tête des téléchargements illégaux

Julien Russo

Suite à la pandémie du Covid-19, Warner Media a pris la décision de sortir plusieurs de ses films au cinéma et en simultanée sur le service de streaming HBO Max. Si cela a été l'idée du siècle pour limiter les pertes financières à cause du manque de public dans les cinémas, ça a aussi été une véritable victoire pour les nombreux pirates qui récupèrent les films sur les plateformes légales pour les mettre en ligne sur des sites de téléchargements illégaux.

Wonder Woman 1984 numéro 1 des téléchargements

C'était probablement le film le plus attendu de cette fin d'année, Wonder Woman 1984 a réalisé de belles performances dans les cinémas américains et a été regardé par plus de la moitié des abonnés HBO Max.

Si tout cela est une bonne nouvelle pour Warner, il y a aussi un côté sombre dans l'histoire...

Quand on sort un film sur un service de streaming en même temps qu'on le propose au cinéma, cela ouvre la porte au téléchargement illégal. En effet, pour les pirates récupérer un film mis à disposition sur un site internet est un jeu d'enfant.

En moins de 30 minutes après sa publication dans le catalogue de HBO Max, Wonder Woman 1984 se retrouvait déjà sur les principaux sites de téléchargements illégaux en qualité 1080p.

Typiquement, lorsqu'un film fait ses débuts dans les cinémas, il n'y a pas de bons exemplaires piratés disponibles en ligne. Une version caméscope de mauvaise qualité peut éventuellement apparaître, mais la plupart des pirates les ignorent, préférant attendre des copies de meilleure qualité qui suivent quelques semaines ou mois plus tard. La première en streaming de "Wonder Woman 1984" change la donne à cet égard. Quelques minutes après la mise à disposition du film sur HBO Max, des dizaines de copies pirates de haute qualité sont apparues sur les sites de téléchargement torrent, de streaming et de pirates, où elles ont été consommées avec impatience.

D'après TorrentFreak, le dernier film avec Gal Gadot a très bien été accueilli par les amateurs de téléchargements, il a vite gagné en popularité. Sur la journée du 25 décembre, Wonder Woman 1984 représentait près de 10% des téléchargements de films et séries dans le monde. La tendance s'est prolongée jusqu'au lendemain avec 6,26% des téléchargements !

Image by GamerGen

Comment expliquer ce succès phénoménal ?

Wonder Woman 1984 était une exclusivité HBO Max et le service de streaming n'est pas encore disponible en France. De plus, les cinémas sont fermés et le film n'a pas pu sortir sur une plateforme de VOD légale (comme nous avons la chronologie des médias en France).

La seule solution pour voir Wonder Woman 1984 était de passer par le téléchargement illégal et de récupérer la version VOSTFR qui était copiée de HBO Max.



À noter que 10% des téléchargements illégaux est sans précédent, le record était précédemment obtenu par Avengers: Endgame qui avait atteint 5,63% pour son premier jour de disponibilité en haute qualité.

La dernière création originale de Disney et Pixar Soul n'a pas réussi à mieux faire avec seulement 2,37% des téléchargements sur sa première journée. Mais ne comparons pas l'incomparable puisque Soul est disponible sur un service de streaming accessible en France avec en plus un prix 6,99€/mois.



Finalement la moralité de l'histoire c'est que pour éradiquer le téléchargement illégal, il faut offrir la possibilité d'emprunter la voie légale. Quand rien n'est proposé... Les gens n'hésitent pas à passer par des copies pirates pour visionner le dernier film le plus tendance du moment !





