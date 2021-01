Bientôt la plateforme de streaming FIFA ?

Alors que la bataille pour les droits en France vient d'effectuer un sacré rebond suite à l'incapacité de Mediapro que de payer la totalité de la somme due, il semblerait que la FIFA prépare une petite surprise pour les mois à venir. En effet, selon les dernières rumeurs, qui appuient ce qui a déjà été dit, il semblerait que la bataille entre la LFP et le groupe média espagnol ait accéléré l'un des projets internes.



En effet, la célèbre fédération serait en plein développement de son propre service de streaming...

La FIFA travaille sur sa plateforme de streaming

Avec la disparition de la chaîne Téléfoot, suite aux déboires causés par le groupe espagnol Mediapro, le football français vient de prendre un nouveau coup en plus des difficultés rencontrées avec le confinement. Si Canal+ devrait reprendre les commandes de la Ligue 1 plus tard ce mois-ci, les clubs auront des difficultés à toucher les sommes promises en début de saison.



Pour éviter ce genre de situation, la FIFA aurait décidé d'accélérer l'un de ses projets, qui n'est autre que sa propre plateforme de streaming. Selon les rumeurs, les premiers pas de la plateforme se concentreraient sur des matchs à la demande, des tournois jeunes et sur l’esport.



Plus tard, comme la NFL, le football pourrait être totalement diffusé sur le futur site web... Croisons les doigts !



