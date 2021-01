Microsoft va arrêter Minecraft Earth sur mobile le 30 juin !

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Minecraft Earth était arrivé sur l'App Store fin 2019 après quelques semaines de teasing et de bêta, voilà que le jeu de Microsoft en AR - réalité augmentée - va déjà s'arrêter !



Celui qui voulait surfer sur la vague du succès AR comme Pokémon Go ou Harry Potter Wizards Unite n'aura pas tenu longtemps.

Minecraft Earth : déjà la fin sur iOS et Android

Minecraft Earth a été dévoilé au début de 2019 et une partie du gameplay a été présentée à la WWDC 2019 avant d'être lancée en novembre de la même année. L'idée était très intéressante, apportant le jeu collaboratif et créatif de Minecraft dans le monde réel avec l'AR, mais la réalité de 2020 et la pandémie en ont décidé autrement.

Minecraft Earth will be closing down in June 2021. Please read our full message below for details. We appreciate all the support from the community!



🌍 https://t.co/RqMPIwOSkC pic.twitter.com/Ph2x8isf1g — Minecraft Earth (@minecraftearth) January 5, 2021



Minecraft a partagé la nouvelle sur son blog aujourd'hui ainsi que sur Twitter que Minecraft Earth fermera le 30 juin 2021, la raison principale étant COVID-19 :

Minecraft Earth a été conçu autour de la libre circulation et du jeu collaboratif - deux choses qui sont devenues presque impossibles dans la situation mondiale actuelle. En conséquence, nous avons pris la décision difficile de réaffecter nos ressources à d'autres domaines qui apportent de la valeur à la communauté Minecraft et de mettre fin au soutien de Minecraft Earth en juin 2021.

Cependant, une dernière mise à jour est lancée aujourd'hui avec les utilisateurs pouvant jouer jusqu'au 30 juin 2021 :



Cela dit, il nous reste encore une mise à jour. Aujourd'hui, nous publions la version finale du jeu, contenant quelques modifications pour rendre votre temps dans Minecraft Earth aussi amusant que possible. Nous espérons que ces ajustements vous permettront d'explorer, de fabriquer et de construire davantage, tout en restant en sécurité à l'intérieur.



En ce qui concerne les achats de Minecraft Earth, voici à quoi s'attendre avec l'arrêt :

Tous les joueurs avec des soldes de rubis payés recevront des Minecoins, que vous pourrez utiliser sur le marché Minecraft pour acheter des packs de skins et de textures, des cartes et même des mini-jeux. De plus, si vous avez déjà effectué un achat dans Minecraft Earth, vous recevrez une copie gratuite de Minecraft (la version Bedrock) afin que vous puissiez prendre un nouveau départ tout en récupérant des goodies !

L'équipe Minecraft a terminé avec un merci à tous ceux qui ont joué et créé :

Cela étant dit, nous voulons prendre un moment pour remercier tous les joueurs et créateurs qui apportent de nouvelles aventures, monstres et objets gratuits dans le jeu pour que la communauté puisse en profiter pendant que nous finalisons notre chronologie pour mettre fin au jeu. Vos commentaires et vos créations ont amené ce jeu à un tout autre niveau, des défis de construction réguliers que vous avez absolument écrasés aux incroyables versions que vous avez partagées sur les réseaux sociaux. Nous sommes éternellement reconnaissants du talent incroyable de la communauté Minecraft. Ce n’était pas une décision facile et nous faisons tout notre possible pour que vous tiriez le meilleur parti de Minecraft Earth avant le coucher du soleil.

Qui va regretter cette version en réalité augmentée du jeu de construction lancé initialement par Mojang ?



Télécharger le jeu gratuit Minecraft Earth