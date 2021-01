Stella Arcana : un nouveau RPG d'action en open-world sur mobile

Il y a 2 heures

Alban Martin

Stella Arcana- Eternal Stars est un nouveau titre du studio hong-kongais LRGame et que nous vous présentons en avant première. Encore une fois, nous avons déniché un jeu avant tout le monde.



Stella Arcana veut surfer sur la vague des HITs de 2020 comme Genhsin Impact avec un monde ouvert et une aventure de longue haleine.



Regardez la vidéo trailer :

Stella Arcana: Eternal Stars : le nouveau RPG sur iOS et Android

Il y a des siècles, Baldur, le Dieu de la Lumière, a créé le Royaume de la Lumière, une terre bénie sur laquelle les étoiles brillaient. Mais Chaos, le Dieu des Ténèbres envieux de cette création, a apporté la guerre à cette terre sacrée. Afin de repousser l'invasion, Baldur s'est sacrifié et a scellé les forces des ténèbres. Après le sacrifice, il s'est transformé en 12 constellations pour protéger tous les êtres. Au fil du temps, les gens ont tourné le dos à leurs croyances et aux anciennes légendes, et les 12 constellations ont progressivement perdu leur pouvoir. Alors que les ténèbres menacent de riposter, vous devez maintenant aider le royaume de la lumière à retrouver sa foi, à restaurer le pouvoir des 12 constellations et à entamer une nouvelle Ère Stellaire, afin de protéger son peuple.

Après avoir lu le pitch, il va falloir vous lancer dans un défi d'envergure où vos talents de combats seront mis à rude épreuve. Bien évidemment, ce jeu gratuit est orienté autour d'un mode en ligne qui permet de travailler à plusieurs au sein de guilde. Si l'ambiance est sympathique avec des graphismes manga pour les personnages et une modélisation 3D de bonne facture pour les environnements, les premiers pas dans Stella Arcana montre un modèle assez centré sur le pay-to-win. De plus, on est un peu perdu avec une évolution automatique qui gâche un peu le plaisir des experts en la matière.



En tout cas, les fans de RPG open-world peuvent tester Stella Arcana qui propose, outre des combats, de belles balades, des mini-jeux comme la pêche, la personnalisation de sa maison et autres costumes à récupérer. Un jeu qui s'adapte au rythme de chacun.



A télécharger sur le Play Store ou l'App Store :

Télécharger le jeu gratuit Stella Arcana- Eternal Stars