For All Mankind : Apple résume la série avant la saison 2

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

La course spatiale n'est pas encore terminée. Apple nous le rappelle avec l'arrivée de la saison 2 de For All Mankind qui débutera le 19 février sur Apple TV+.



Mais pour patienter et se remettre dans l'ambiance, la firme a publié un trailer récapitulatif de la saison 1.



La saison 2 arrive sur Apple TV Plus

Lancée avec le service, la première saison de For All Mankind raconte une la conquête spatiale qui aurait pu se passer si les russes avaient mis le pied sur la Lune les premiers. Une série de science-fiction qui a passionné les spectateurs et qui revient donc le mois prochain. La saison 2 nous plongera dans la suite de l'histoire, mais dix ans plus tard, soit les années 80.



Voici comment la série est présentée brièvement par la firme californienne :

For All Mankind a été créé par Ronald D. Moore (Outlander, Battlestar Galactica), Matt Wolpert et Ben Nedivi, lauréat d'un Emmy Award. Raconté à travers la vie des astronautes de la NASA, des ingénieurs et de leurs familles, For All Mankind présente un monde ambitieux où la NASA et le programme spatial sont restés une priorité et un point focal de nos espoirs et de nos rêves.



Pour toute l'humanité, les stars Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones et Jodi Balfour. Ronald D. Moore, Maril Davis, Matt Wolpert, Ben Nedivi sont les producteurs exécutifs.

Rappelons que la saison 3 est déjà signée et que la saison 2 démarre dans un mois (le 19 février).