Netflix teste actuellement la fonction Spatial Audio

Pour mémoire, Spatial Audio apporte un son dynamique de style surround 3D quand vous regardez ou écoutez un contenu compatible. La fonctionnalité suit les mouvements de tête pour vous donner la sensation que le son provient de toutes les directions, comme au cinéma. Le champ sonore reste couplé à l’appareil, tandis que la voix reste synchronisée avec l’acteur ou l’action à l’écran. Pour en profiter, Apple rappelle qu'il faut au minimum des AirPods Pro ou AirPods Max, un iPhone 7, un iPad Air 3, un iPad 6, un iPad Mini 5 ou un iPad Pro. Le tout doit tourner sous iOS 14 ou iPadOS 14. A noter que pour profiter de l’audio spatial, il faudra se rendre dans Réglages > Bluetooth, puis toucher le bouton d’informations à côté de vos AirPods et activer la fonction. Enfin, il faudra voir si Netflix ouvre Spatial Audio aux seuls abonnés Ultra HD comme c'était le cas pour le Dolby Atmos ou si tous les comptes y auront droit, pourvu que des AirPods soient connectés.

Netflix continue de densifier son catalogue mais aussi ses foncitonnalités. Après avoir ajouté le mode hors-ligne ou encore le Dolby Atmos, la firme prépare l'arrivée du Spatial Audio pour les clients Apple. Cette nouveauté est disponible pour les possesseurs de AirPods Pro et de AirPods Max depuis la mise à jour 3A283 de septembre 2020. Mais jusqu'ici, seuls quelques contenus Disney+ ou Apple TV+ permettaient de goûter aux joies de cette technologie sonore.

