PUBG Mobile passe en 1.2 avec le mode Pouvoir Runique

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Bien que les mois passent, la ferveur autour de PUBG Mobile (v1.2.0, 1,6 Go, iOS 9.0) ne semblent pas redescendre, surtout sur nos appareils mobiles. Ainsi, les développeurs continuent de nourrir les joueurs avec de belles petites mises à jour permettant de découvrir du nouveau contenu.



C'est une nouvelle fois le cas aujourd'hui avec la parution de la version 1.2 qui intègre un tout nouveau mode de jeu du nom de Pouvoir Runique. Ce n'est pas tout, puisqu'on retrouve de nouvelles armes, du contenu Metro Royale, la Saison 17 du Royale Pass et plus encore.



Le trailer :

Publicité

PUBG Mobile a le droit à un nouveau mode de jeu

Dans ce nouveau mode, les joueurs peuvent obtenir une version unique d’Erangel, et choisir entre l’une des trois énergies rune proposées. Après avoir sélectionné leur rune, chaque joueur se verra attribuer une invocation et une compétence supplémentaire, ces dernières peuvent être consommées pour fournir des avantages stratégiques sur le champ de bataille. Toutes les compétences offertes par les runes peuvent être récupérées en pillant le vaste terrain d’Erangel.

Ainsi, trois runes sont disponibles :

La rune de flamme – Les joueurs invoquent une roue enflammée qui roule lentement et inflige des dégâts de brûlures aux joueurs touchés. La compétence d’amélioration ajoute un effet de brûlure des munitions pendant une courte période.

La rune arctique – Les joueurs invoquent invoquer un mur composé de 9 blocs de glaces qui peut être détruit bloc par bloc. La compétence d’amélioration ajoute un effet de gel aux munitions pendant une courte période et réduit l’efficacité de la guérison.

La rune de vent – La compétence d’amélioration fait appel à un bouclier de vent semi-transparent qui réduit les dommages causés par les balles provenant des armes tirées à l’extérieur. La compétence d’amélioration augmente la vitesse de mouvement et la vitesse de rechargement des armes.

Outre cette grande nouveauté, on retrouve aussi la saison 17 de Royale Pass et de nouvelles armes.

Publicité

Télécharger le jeu gratuit PUBG MOBILE - POUVOIR RUNIQUE