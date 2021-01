AirPods Max : une batterie qui se vide la nuit ?

Alban Martin

De plus en plus d'utilisateurs font état d'un problème de décharge de la batterie des AirPods Max sur les forums d'assistance Apple, Reddit et ailleurs. Certains propriétaires signalent que la batterie de leur casque passe de 100% à 1% ou 0% du jour au lendemain, même lorsqu'elle est laissée dans l'étui officiel Smart Case conçu pour les faire passer rapidement en mode ultra-faible consommation. Voilà qui s'ajoute aux problèmes de condensation.

Un problème d'autonomie sur les AirPods Max

D'autres rapportent que la chute d'autonomie n'est pas aussi forte, mais toujours considérablement plus élevé que prévu.



Depuis les forums d'assistance Apple, on peut lire :

Mes AirPods Max se déchargent profondément du jour au lendemain. Ils passent de 90 +% à 0 du jour au lendemain.

Ouais, exactement le même problème ici. Je charge complètement mes AirPods Max, les place soigneusement dans le boîtier Apple (qui est censé les mettre en mode basse consommation), puis quand je vais les utiliser quelques heures plus tard ou le lendemain, ils font le son indiquant que la batterie est faible et je vois que la batterie est tombée à 1%. Pas le comportement auquel je m'attends dans une paire d'écouteurs à 549 $.



Et sur Reddit :

Chargés le matin à 100%, je les ai utilisé occasionnellement (2-3 heures) pendant la journée et le soir, rangés dans l'étui intelligent. Au matin, 0% de batterie.

Pareil ici. Bien que, j'ai utilisé le mien pendant une soirée entière. Mais quand je me suis réveillé ce matin, 1% restait sur la batterie.

Nous avons également connu des chutes de batterie sur notre casque AirPods Max, mais la batterie n'avait perdu "que" 40% en une nuit. Pour palier à ce problème, nous avions alors réinitialiser le casque car ce dernier devient presque inutilisable. Le problème date de la mise à jour introduite le 18 décembre et surtout quand le casque est appairé avec un Mac ou une Apple TV. Avec l'iPhone, c'est bien mieux.



Testez de forcer le redémarrage des AirPods Max, de les déconnecter ou carrément de les réitinitialiser si vous êtes dans ce cas. Aussi, vérifier l'option de commutation automatique.