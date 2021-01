Fortnite : 23 clubs de football ont collaboré avec Epic Games pour des skins inédits

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Depuis la création de son Battle Royale, Epic Games a surpris tout le monde par son talent de générer de l'argent avec un jeu gratuit. Si vous êtes un habitué du jeu compétitif d'Epic, vous avez probablement déjà acheté des V-Bucks pour les dépenser dans la boutique qui s'actualise quotidiennement. Grâce à différents partenariats, Fortnite propose des skins inédits avec des personnages de jeux vidéos, des artistes populaires ou encore des... clubs de foot !

Publicité

Disponible dès le 23 janvier

Epic Games commence fort l'année avec l'un de ses plus gros partenariats. Le célèbre Battle Royale a annoncé une arrivée massive de maillots de grandes équipes sportives. En effet, Epic Games a réussi à convaincre 23 clubs de football professionnel en Europe et dans le reste du monde. L'accord consiste à proposer des tenues avec les différents logos des plus grands clubs de foot. Le partenariat qu'a réussi à mettre en place Epic Games est impressionnant puisque vous retrouverez dès le 23 janvier dans la boutique, les maillots de :

Manchester City FC

Juventus

AC Milan

Inter Milan

AS Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United FC

Los Angeles FC

Santos FC

Wolves

West Ham United FC

Sevilla FC

Sporting CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VFL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Western Sydney Wanderers

EC Bahia

Non... Il n'y a pas le Paris Saint-Germain et c'est bien dommage.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, il ne s'agit pas des maillots officiels que portent les joueurs lors des rencontres de championnats. L'accord couvre uniquement l'utilisation du logo, vous n'aurez pas les sponsors ni le nom du joueur derrière. Une petite déception, mais il faut se dire que c'est déjà pas mal...

Ce partenariat assez surprenant reste lui secret, combien de commissions vont toucher les clubs de foot ? Quels ont été les arguments d'Epic Games pour réussir un si joli coup ? La discrétion est de rigueur et nous saurons probablement les détails du deal dans les prochains mois, comme ça l'a été avec Travis Scott.

Publicité

La Coupe Pelé

L'autre information majeure dans l'actualité Fortnite, c'est une nouvelle compétition à partir de demain. Vous allez pouvoir participer à la Coupe Pelé pour tenter de gagner des récompenses si vous rassemblez assez de points pour vous placer en haut du classement. Cette fois-ci, il n'y aura pas plusieurs milliers d'euros à remporter, mais une émote exclusive de la célébration de Pelé et un maillot dédicacé.

La dernière nouveauté c'est l'arrivée d'une nouvelle île dans le mode créatif. Les joueurs pourront se retrouver et s'entrainer sur une île qui est décrite comme dédiée à l'univers du football.



Source