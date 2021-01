Genshin Impact va enfin ajouter le support des manettes sur mobile

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Medhi Naitmazi

Genshin Impact n’est pas seulement le jeu mobile de l’année 2020 pour nous et de nombreux confrères, c’est aussi un nouveau phénomène que l’on retrouve sur consoles et PC.



Alors que le titre de miHoyo a reçu une tonne de nouveaux contenus depuis sa sortie grâce à des mises à jour régulières, la prochaine sera certainement la plus importante pour les joueurs iOS et Android. Après avoir récemment proposé une nouvelle quête et de nouveaux personnages comme Ganyu, Genshin Impact 1.3 ajoutera des fonctionnalités attendues depuis longtemps comme le support du contrôleur.



Genshin Impact 1.3 arrive avec la compatibilité des manettes MFI

Les développeurs de miHoYo ont révélé que la pré-installation des mises à jour arrive sur iOS et Android, ce qui permettra de gagner du temps.



La mise à jour Genshin Impact 1.3 permettra également aux joueurs de maintenir un bouton enfoncé pour augmenter ou diminuer la quantité consommée tout en améliorant une arme. Le forum du studio fait état d’autres changements comme un rééquilibrage du jeu.



Mais le point culminant de la mise à jour Genshin Impact 1.3 pour moi est la prise en charge des manettes pour iOS 14. Cela inclut la prise en charge des contrôleurs Xbox et PS4 avec une compatibilité des autres manettes Bluetooth MFi.



Regardez la dernière bande-annonce de Genshin Impact ci-dessous :

Voilà qui va relancer l’intérêt autour du titre que nous avions adoré même sans manette lors de notre test. Il s’agit d’un jeu d’action RPG de haut vol qui ressemble à un certain Zelda Breath of the Wild sur Switch.



Si vous souhaitez essayer Genshin Impact, vous pouvez le télécharger sur l'App Store pour iOS ou sur Google Play pour Android gratuitement.

Télécharger le jeu gratuit Genshin Impact