PS5 : il existe une DualSense dorée réservée aux employés Sony

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Les clients qui ont eu la chance de trouver une PlayStation 5 ont tous la manette DualSense en coloris blanc et noir. Cependant, saviez-vous qu'il existe une DualSense d'une autre couleur ? En effet, les employés de Sony ont une exclusivité mondiale, une manette à moitié blanche et dorée. Il s'agit d'une édition limitée qu'on ne retrouve nulle par ailleurs.

Ne soyez pas jaloux de cette manette de PS5

Plusieurs employés Sony de l'équipe "PS5 Launch Time" ont eu la chance de recevoir une DualSense pas comme les autres. En effet, celle-ci n'est pas blanche et noire comme ce qui est commercialisé, mais elle est blanche et dorée. Pour montrer un petit aperçu, le responsable du Product Design Joey Rabbitt a partagé en exclusivité une photo de la manette sur son profil LinkedIn, on aperçoit la DualSense que tout le monde connait avec la mention "PS5 Launch Team" sur le côté gauche.

Si cette manette est particulièrement jolie et pourrait rencontrer un fort succès, elle n'est pour l'instant pas destinée à la vente. Mais bien sûr, il n'est pas à exclure que Sony change d'avis un jour. Par le passé, l'entreprise a déjà commercialisé des manettes du même style. En attendant, si vous souhaitez une manette en or, vous pouvez toujours vous redirigé vers l'entreprise russe de luxe Caviar. Celle-ci propose une PS5 en or à 1 million d'euros (avec bien sûr la DualSense en or).