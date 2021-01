Le service Salto aurait atteint les 200 000 abonnés

Il y a 3 heures

Julien Russo

1

Le marché du streaming est majoritairement dominé par les entreprises américaines, il y a Netflix, Amazon, Apple ou encore Disney. L'année dernière, le groupe France Télévision, TF1 et M6 ont pris l'initiative de lancer une contre-attaque en proposant eux aussi leur service de streaming avec un catalogue composé d'une multitude de séries et de films. Cependant, Salto semble avoir des difficultés à trouver son public...

Seulement 200 000 d'abonnés

Disponible depuis le 20 octobre 2020, Salto a été présenté comme une révolution à la française. Avec son catalogue riche en séries, films et replay, l'offre de streaming avait toutes les cartes en main pour attirer les abonnés !

Malheureusement, le marketing autour de Salto n'a pas interpellé plus que cela les habitués du streaming. Selon un récent article publié par Les Échos, Salto détiendrait en ce moment 200 000 abonnés qui paient leur abonnement tous les mois ou qui sont dans leur période d'essai.

Cette technique de mélanger les abonnés payants et gratuits est très utilisé par Apple TV+ puisqu'elle permet de dissimuler le nombre d'abonnés qui sont restés au-delà de la période de découverte !



Le rapport affirme également que ce chiffre de 200 000 peut aussi être manipulé par le fait que les salariés des trois groupes derrière Salto peuvent profiter de six mois d'abonnement offerts au service de streaming, eux aussi entrent dans le nombre global d'abonnés. Au total ils sont 14 000 personnes !

Combien d'abonnés payants (réellement) ?

Salto propose trois abonnements, il y a un forfait "Solo" à 6,99€/mois, un forfait "Duo" à 9,99€/mois et un forfait "Tribu" à 12,99€/mois.

L'abonnement le plus populaire est bien évidemment celui qui est le moins cher, les abonnés semblent privilégier l'utilisation en mode solo alors que Salto peut être partagé avec d'autres personnes de la famille ou des amis.

D'après Les Échos, il y avait sur la première semaine de décembre seulement 60 000 abonnés payants pour Salto. Cependant, point positif, les abonnés semblent apprécier les contenus puisqu'ils restent sur le service environ 2h30 par jour. C'est l'équivalent de plusieurs épisodes de séries ou même d'un film.



Même si cette nouvelle parait être une déception, les dirigeants derrière le service de streaming sont satisfaits de ces premiers mois de disponibilités. Selon les premières déclarations en interne, Salto serait un succès et aurait réussi à atteindre tous les objectifs qui avaient été fixés avant le lancement !

Quel catalogue ?

Ne pensez pas que Salto possède une multitude de séries originales comme ce qu'on retrouve sur Netflix, Apple TV+, Prime Video... Non, Salto c'est principalement des séries et des films qu'on a déjà vu le week-end à la télévision.

On retrouve beaucoup de séries françaises comme Plus Belle la Vie, Demain nous appartient ou encore Un si grand soleil.

Il y a aussi des séries qu'on n'a jamais vues à la TV, comme Ils étaient dix, qui est prévue pour une programmation sur M6, mais qui passera en avant-première par la case Salto.

Et puis il y a aussi des séries mondialement connues comme Malcolm, Fargo, The Handmail's Tale, Grey's Anatomie, Ma Famille d'abord, Parks and Recreation ou encore Desperate Housewives. Salto a essayé de diversifier les thématiques des contenus pour plaire à toute la famille !



