Populus Run : le jeu débarque sur Apple Arcade

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Apple ne chôme pas et lance encore un nouveau jeu sur Apple Arcade avec Populus Run qui est inspiré de Fall Guys mais également de Zombie Tsunami.



Populus Run est de sortie sur Apple Arcade

Populus Run est un jeu de course assez original dans lequel il faut contrôler non pas un héros, mais une foule de personnes. Si l'inspiration graphique de Fall Guys ne fait aucun doute, les développeurs ont aussi pris des idées du côté de Temple Run par exemple avec un runner rapide. Il faut courir, glisser, sauter au bon moment, pour progresser et éviter des obstacles tous aussi incongrus les uns que les autres.



Autre point à savoir, il existe un mode Hardcore pour les meilleurs joueurs et des personnages secrets cachés dans les niveaux.



Mais le mieux pour comprendre en quoi consiste Populus Run c'est de télécharger le jeu sur iPhone, iPad, Mac ou Apple TV. Attention aux donuts, burgers et autres macarons géants !



Rappelons qu'Apple Arcade coûte 4,99€ par mois et qu'il est inclus dans Apple One.

Télécharger le jeu Populus Run