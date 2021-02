Apex Legends : lancement au deuxième trimestre 2021 ?

Quelques mois en arrière, nous vous apprenions que le jeu Apex Legends, grand concurrent de Fortnite et PUBG (pour ne citer qu'eux), allait avoir le droit à un portage sur iOS et Android. Lors de l'annonce d'Apex Mobile, les développeurs évoquaient la date de 2020, mais finalement, du retard semble avoir lieu au sein des studios de développement.



En effet, le célèbre Electronic Arts évoque désormais une arrivée de son FPS au printemps, après un soft-launch réservé à la Chine.

De base, de nombreuses rumeurs indiquaient un lancement fin 2020, mais malheureusement, les plans ont changé et il faudra encore patienter quelques mois avant de pouvoir joueur au FPS sur nos mobiles. Comme d'habitude, la nouvelle provient de Daniel Ahmad (@ZhugeEX), analyste senior chez Niko Partners qui couvre le marché des jeux vidéo en Chine et en Asie.

- Japan is the 2nd largest market for Apex. One of reasons behind Switch ver. (Switch is big in Japan).



- Apex Legends Mobile to have a soft launch in next 3 to 4 months. Plan to launch in China once approved.



- Expand Apex Legends franchise + reach new audience with both.