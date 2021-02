Flipon : le jeu de puzzle arcade qui va faire parler de lui

La semaine dernière, dans notre sélection de jeux de la semaine, nous faisions une courte présentation de la nouvelle création du studio Plug In Digital. Du nom de Flipon (v1.5.2, 205 Mo, iOS 13.0), ce dernier prend la forme d'un jeu de puzzle arcade aux allures de Tetris avec un seul objectif : donner un coup de jeune à la catégorie match-3.



Dans un jeu fort en couleur, votre but sera donc de venir à bout des différents niveaux en alignant les flipoblocs pour faire des combos. Voici la bande-annonce :

Flipon s'attaque aux jeux de match-3

Rejoignez l'équipage de Kat et partez à l'aventure dans Flipon, un jeu de puzzle arcade plein de vie et de surprises ! Minez les flipoblocs en les alignant pour faire des combos, résolvez des puzzles et affrontez des méchants très mignons !

Dans Flipon, vous retrouverez une campagne qui vous emmènera dans pas moins de 5 planètes et plus de 75 niveaux avec "survie, combats de boss, puzzles et défis !". Pour ceux qui en veulent encore plus, on retrouve aussi le mode Score Attack en ligne, le mode Challenges et le mode Powers.



Disponible sur l'App Store au prix de 3,99€ !

Télécharger Flipon à 3,99 €