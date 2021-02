Audi dévoile la e-tron GT 2022 à partir de 101 500€

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

3

Le concept-car est enfin concrétisé. Il s'agit de l'Audi e-tron GT 2022 qui est, dixit Audi, «une œuvre d'art dynamique». Cette voiture de qui rentre dans la catégorie des véhicules de grand tourisme est une A7 électrique élargie et abaissée. Audi a revu le dessin de son coupé 4 portes pour améliorer l'aérodynamisme et obtenir un coefficient de traînée de 0,24. Outre les proportions, le constructeur annonce qu'un gros travail a été réalisé sur une calandre Singleframe inversée, la ligne de toit fuyante et les entrées d'air à l'avant.



Sans surprise, il s'agit d'une variante de sa cousine la Porsche Taycan à qui elle emprunte beaucoup tout en restant singulière sur le plan esthétique.

Publicité

e-tron GT : une Porsche Taycan moins chère ?

Voici le résumé des caractéristiques :

Puissance de 350 kW (530 cv) grâce à 2 moteurs ou 646 cv pour la RS

Couple de 630 nm ou 830 Nm sur la RS

0 à 100 km/h en 4,1 ou 3,3 secondes sur la RS

Vitesse max limitée à 245 km/h

Boite 2 vitesses

Batterie de 93 kWh (800 Volts)

Autonomie de 480 km

Charge à 11 kW (AC) et 270 kW (DC) dont 100 km en 5 minutes et 80% en 23 minutes

Jantes de 20 pouces de série (21 en option sur la RS)

Phares de conception HD Matrix

101 000 € minimum



Deux ans après le premier modèle 100% électrique de série de la marque aux anneaux, le SUV e-tron, voici la première berline Audi e-tron entièrement électrique. Pour ses débuts, le coupé quatre-portes propose 637 chevaux en version RS GT et 522 chevaux pour le modèle d'en-dessous, le GT quattro. Audi vise 30% de modèles à fonctionner à l'électricité d'ici 2025.

Deux gammes de puissance

Le modèle quattro offre une puissance totale de 320 kW (476 cv ou 530 CV en boost), un zéro à 100 en 4,1 secondes et un couple de 465 nm. La RS est plus musclée avec 440 kW (598 c ou environ 646 cv en boost), un zéro à 100 en seulement 3,1 secondes, un couple de 612 nm.

Publicité

Une autonomie dans la moyenne

Les deux variantes sont construites sur le même système de batterie compact de 93,4 kWh, ce qui devrait être suffisant pour donner à la RS et à l'e-tron GT une autonomie d'environ 480km. Cependant, comme il est construit sur la nouvelle architecture de 800 volts que nous commençons à voir sur le marché - comme dans le Lucid Air et le Hummer EV - les conducteurs pressés pourront récupérer une autonomie d'environ 100 km en 5 minutes à des taux atteignant 270 kW à l'aide d'un chargeur rapide CC. Et si vous êtes un maître du freinage par récupération, le système de la GT peut récupérer jusqu'à 265 kW.



La batterie elle-même se compose de 396 cellules divisées en 33 modules (avec 12 cellules chacun). Sur une ligne AC standard de 11 kW, les conducteurs seront en mesure de recharger complètement les cellules de la GT pendant la nuit, bien que la société travaille déjà sur un adaptateur de 22 kW qui sera commercialisé peu après le lancement de ces modèles. Avec l'accès à une borne de recharge rapide DC, les conducteurs pourront recharger leurs batteries de 5 à 80% en environ 23 minutes. Quelque 200 000 de ces chargeurs peuvent être trouvés dans toute l'Europe dans le cadre du programme e-tron Charging Service. Tesla fait mieux avec sa dernière Model S puisqu'elle peut tenir jusqu'à 840 km.

Le design

Le plus impressionnant sur les GT concerne finalement le coefficient de traînée de 0,24 du véhicule, correspondant à celui de la Polestar 2. La GT est capable de minimiser sa traînée tant grâce à cette silhouette plate, un becquet électronique réglable et des entrées d'air situées dans la partie inférieure. Ces entrées verticales poussent l'air du nez du véhicule dans les passages de roues, refroidissant les freins pendant la conduite sportive, bien qu'elles restent généralement fermées autant que possible afin d'améliorer l'efficacité du flux d'air lorsqu'il passe sous le véhicule. L’aérodynamique est encore améliorée grâce au becquet arrière actif de la GT. Il est contrôlé électriquement et peut se déployer sur deux étages différents pour aider à annuler la portance causée par l'air circulant sous le soubassement à l'arrière de la voiture.



L'ensemble est très bien proportionnée, agréable à l'oeil, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. D'ailleurs à ce propos, peu de changements par rapport à l'Audi A7 (et même Audi A6) puisque l'essentiel provient de ses ainés. On trouve un coffre de 405 litres à l'arrière et 81 litres à l'avant.



Les dimensions sont de 4,99m de long, 1,96m de large et 1,41 m de haut. Quant à l'empattement, il fait 2,90 m, exactement comme la Porsche Taycan.

Prix et date de sortie de l'e-trop GT

Les nouvelles Audi GT Quattro et GT RS seront disponibles avec les systèmes de sécurité de base Audi pre sense de série. Ils seront rejoints par un trio de forfaits optionnels «Tour», «Ville» et «Parc» qui offrent des avantages supplémentaires comme l'assistance de croisière adaptative - il détermine comment maintenir la voiture en mouvement avec le trafic tout en utilisant le moins de ressources d'énergie possible - et le stationnement à distance, une fonction contrôlée par smartphone que vous pouvez utiliser depuis l'extérieur. Si vous optez pour le package global «Assist», vous obtiendrez les trois.



L'e-tron GT est résolument un produit de luxe et ce ne sont pas les tarifs auxquelles elle est affichée qui vont changer la donne : il faut compter au minimum 101 500 € en France pour se l'offrir. Et si vous lorgnez sur la RS e-tron GT, la douloureuse s'élève carrément à 140 700 €. A



Les Audi e-tron GT et RS e-tron GT 2022 arriveront cet été avec certainement de nombreuses options. Et au sujet du prix, premium oblige, il faudra débourser plus de 100 000€ pour s'en offrir une, en attendant une version plus basique, comme ce qu'a présenté Porsche dernièrement :