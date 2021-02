De nombreux jeux arrivent sur Google Stadia (dont FIFA 21)

Cette petite liste n'est rien comparée aux autres jeux qui vont débarquer en masse tout au long de l'année. Google promet de faire briller le catalogue de son service Stadia avec d'autres ajouts qui seront prochainement annoncés officiellement. L'entreprise ne peut pas (pour l'instant) tout dévoiler, probablement à cause d'accords qui sont toujours en cours de discussions. L'abonnement Google Stadia coûte 9,99€/mois et il est proposé sans engagement. Commencez votre période d'essai dès maintenant . Communiqué officiel de Google Stadia

Dans cette liste de nouveaux jeux, on peut retrouver :

Nous sommes ravis de continuer à proposer à nos joueurs des jeux exceptionnels de certains des meilleurs développeurs dans la boutique Stadia. Au cours des semaines et des mois à venir, les joueurs peuvent s'attendre à tout voir, des RPG remplis d'action aux titres coopératifs compétitifs et aux plateformes agiles.

L'actualité Google Stadia est un peu décevante en ce moment, après l'annonce de la fermeture des deux studios dédiée aux exclusivités de la plateforme et le départ de Jade Raymond, les fidèles de Stadia vont retrouver un peu de réconfort. Pour montrer que son service est loin d'être en difficulté, Google vient de s'engager à ajouter une centaine de nouveaux jeux d'ici le 31 décembre 2021.

