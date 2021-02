C'est le retour du Playstation Store en Europe

Cela fait plus d'un an que les fans de Playstation Européen ne pouvaient plus dépenser leur argent sur le Playstation Gear, autrement dit la boutique en ligne. Ce problème est désormais résolu car le store est de retour parmi nous.

Le retour de la boutique en ligne Playstation

Si vous êtes un fan inconditionnel de Playstation, cette nouvelle risque de vous faire plaisir. Il y a un peu plus d'un an, la boutique en ligne Playstation qui permet d'acheter des goodies, vêtements... aux couleurs de la marque ou des jeux exclusifs se retirait du marché français et plus précisément du marché Européen.

Mais tout cela est de l'histoire ancienne car aujourd'hui, 19 février 2021, le Playstation Gear fait son retour dans l'hexagone. Parmi les produits présents on peut retrouver un bombers PS5 (au prix de 173€ tout de même), des bonnets, des t-shirts, des gourdes, des sacs...



Mais Playstation ne s'est pas arrêtée là puisqu'il existe également une page dédiée pour plusieurs licences exclusives comme God of War, Ghost Of Tsushima, The Last of US part 2... Là aussi, on retrouve des mugs, des figurines, des casquettes...



À découvrir sur gear.playstation.com