Apple TV+ fait mieux que Disney+ en Europe (mais reste loin derrière Netflix)

Il y a 2 heures

Julien Russo

1

Pas facile de se battre contre des géants du streaming quand on a un catalogue avec très peu de contenus. Ce choix, Apple l'a fait volontairement et espère que cela va porter ses fruits dans un proche avenir. En attendant, Apple TV+ arrive à réaliser de belles performances en Europe avec une part de marché devant celle de Disney+.

Publicité

Netflix reste le premier

Mais qui détrônera Netflix ? Si Disney+ est déterminé à reléguer en seconde place le "king" du streaming avec Star, Apple TV+ préfère pour l'instant continuer à miser sur un catalogue composé à 100% de créations originales !

Cette stratégie qui ne paie pas au niveau mondial semble un peu fonctionner en Europe et particulièrement dans les pays où le revenu minimum est faible. Apple TV+ arrive à se placer second service de streaming en Bulgarie, Portugal, Lituanie, Hongrie, Grèce, République tchèque ou encore Chypre.



L'atout du service de streaming d'Apple reste bien évidemment son faible prix de 4,99€/mois et une gratuité d'un an pour les personnes qui achètent un produit Apple éligible.

Malgré tout, Apple sait aussi séduire avec ses séries, films et documentaires qui commencent progressivement à devenir plus nombreux comparé aux premiers mois de disponibilités. Des séries se sont également fait remarquer dans des cérémonies prestigieuses aux États-Unis et dans le reste du monde, cela a fait beaucoup de publicité au service de streaming du géant californien.

On pense par exemple à Ted Lasso, Servant, The Morning Show...



D'après un récent rapport de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, Netflix est premier en Europe avec une part de marché de 39%, Amazon Prime Vidéo est deuxième avec 29% et on retrouve... Apple TV+ troisième avec 9% de part de marché, le service de streaming se réserve le luxe d'être devant Disney+ et ses nombreuses licences (7%).

Apple prépare encore de nombreuses créations originales en 2021 et les années qui suivront. On attend des séries comme The Mosquito Coast et Lysey's Story, des programmes pour enfants en collaboration avec Skydance Animation ou encore des films à gros budget avec un casting de folie comme Cherry qui sera disponible dès le 12 mars.



À noter quand même qu'Apple TV+ risque de se voir doubler par Disney+ dans très peu de temps puisque le service de streaming du créateur de Mickey va désormais plus se concentrer sur les contenus pour adultes. Avec cette nouvelle stratégie, Disney va attirer toujours plus d'abonnés, mais cette fois plus âgée. L'arrivée de Star qui aura lieu demain devrait faire mal à tous les acteurs du streaming partout dans le monde.