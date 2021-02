Apple a racheté plus de 100 sociétés depuis 2014

Il y a 3 heures

Alban Martin

Apple a acquis une centaine d’entreprises au cours des six dernières années, d'après les révélations du directeur général de l’entreprise, Tim Cook.



Pendant la conférence dédiée aux actionnaires d'Apple, Cook a expliqué que la société concluait un accord de ce type toutes les trois ou quatre semaines.

Des acquisitions diverses et pointues de la part d'Apple

Apple a récemment réalisé son plus grand trimestre en chiffre d'affaires de tous les temps, avec 111,4 milliards de dollars durant le premier trimestre fiscal de son exercice 2021.

M. Cook a déclaré à l'assemblée générale que les acquisitions visent principalement à acquérir de la technologie et des talents.



La plus grande acquisition d'Apple au cours de la dernière décennie a été son achat de 3 milliards de dollars de Beats Electronics, le fabricant de casques fondé par le rappeur et producteur Dr Dre.



Ensuite, on trouve la société de reconnaissance musicale Shazam, pour 400 millions de dollars fin 2017.

Le plus souvent, Apple achète de plus petites entreprises technologiques, puis intègre leurs innovations dans ses propres produits.



Un autre exemple est PrimeSense, une société israélienne de détection 3D dont la technologie a contribué au Face ID de l'iPhone X et des modèles suivants.La liste des acquisitions et des investissements d'Apple est extrêmement variée.

Au cours de l'année écoulée, Apple a acheté plusieurs sociétés d'intelligence artificielle (IA), une entreprise d'événements de réalité virtuelle, une start-up de paiement et une entreprise de podcast, entre autres.



En 2019, Apple a acheté Drive.ai, une société de navettes autonomes, dans le but de stimuler sa propre incursion dans les technologies de conduite autonome, ainsi que la division mobile d'Intel pour 1 milliard.



En 2016, la société a également pris une participation de 1 milliard de dollars dans le service de covoiturage chinois Didi Chuxing, bien que ce ne soit pas une participation majoritaire.

Un porte-monnaie sans fond ?

Apple est un poids lourd plus que rentable d'une valeur de plus de 2 000 milliards de dollars, elle a donc beaucoup d'argent disponible pour faire des acquisitions.

Quand bien même, Apple reste très sélectif sur ce qu'elle achète ou non. On citera par exemple Tesla qu'Elon Musk avait proposé à Tim Cook en 2013 ou encore la possibilité de mettre la main sur Netflix il y a quelques années.



A titre d'exemple, certains géants dépensent bien plus comme Microsoft qui a payé 26 milliards de dollars pour LinkedIn, Salesforces qui a déboursé 27 milliards de dollars pour Slack, Amazon a payé 13,7 milliards de dollars pour Whole Foods ou encore Facebook qui avait lancé le bal avec un chèque de 22 milliards de dollars pour WhatsApp.

Les dix plus gros achats d'Apple réunis valent toujours beaucoup moins que n'importe laquelle de ces deals.