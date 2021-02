La MAJ de Cyberpunk 2077 retardée après le piratage des développeurs

Un deuxième gros patch devait voir le jour sur Cyberpunk 2077 mais au vu des dernières informations il va falloir patienter une fois de plus. Suite au hacking qu'a subi la société, des soucis supplémentaires sont apparus ce qui explique ce retard.

Les problèmes n'en finissent plus pour les développeurs de Cyberpunk 2077

Nous pouvons le dire sans trop de soucis, depuis la sortie de Cyberpunk 2077, les développeurs vivent un enfer. Après l'énorme scandale autour du jeu jugé injouable sur certaines plateformes, CD Projekt a récemment connu un piratage qui s'est conclu par un vol des données personnelles de plusieurs personnes travaillant au sein de la société polonaise.



Le hackeur qui avait volé les données réclamait une somme d'argent conséquente sous peine de vendre ce qu'il avait volé à quelqu'un d'autre. CD Projekt n'a pas voulu céder au chantage et l'hackeur en question a bel et bien vendu les données à une personne inconnue. Voilà un énorme souci supplémentaire pour les équipes en charge de Cyberpunk 2077 mais visiblement ce n'est pas fini.

Suite à ce vol, des sources anonymes indiquent que plusieurs employés ne peuvent plus accéder au VPN qui permet (en temps de crise sanitaire) d'accéder à certains outils pour travailler depuis chez eux. On rapporte également qu'ils ont dû envoyer leurs ordinateurs au service technique pour qu'ils s'occupent du problème.



Cela fait donc perdre un temps énorme aux développeurs et à cause de cette mésaventure, la mise à jour majeure qui était prévue comme imminente est repoussée à une date ultérieure. Décidemment, quand ça ne veut pas...