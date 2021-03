Epic Games rachète le studio derrière Fall Guys

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir

L'appétit vient en mangeant. Après avoir racheté Psyonix en 2019 pour s'offrir notamment Rocket League, Epic Games vient de manger un autre jeu à la mode avec Fall Guys.



L’éditeur de Fortnite vient de confirmer le rachat de Tonic Games Group, le studio qui a connu un immense succès cet été sur PC et PS4. Le patron de Epic Games assure que le jeu multijoueurs conserva sera toujours disponible «sur PC, PlayStation et bientôt sur Nintendo Switch et Xbox».

Publicité

Fall Guys : Knockout Ultimate passe chez Epic Games

Outre la disponibilité, Fall Guys ne changera pas son gameplay, ni son prix aujourd'hui fixé à 19,99€. Le passage à un modèle économique gratuit n'est pas prévu, en tout cas pas pour le moment. D'ailleurs, le montant de l'acquisition n'a pas été révélé.



Dans son communiqué, Tim Sweeney, le PDG d’Epic Games a expliqué son objectif :

Ce n’est un secret pour personne qu’Epic s’est investi dans la construction du métavers et Tonic Games partage cet objectif. Alors qu’Epic travaille à construire cet avenir virtuel, nous avons besoin de grands talents créatifs qui savent comment créer des jeux, du contenu et des expériences puissants.

Idem du côté de Dave Bailey, co-fondateur et PDG de Tonic Games Group :

Avec Epic, nous avons le sentiment d’avoir trouvé une maison qui a été faite pour nous. Ils partagent notre mission de créer et de soutenir des jeux qui ont un impact positif, responsabilisent les autres et résistent à l’épreuve du temps et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée d’unir nos forces avec leur équipe.

Si vous n'avez pas encore mis la main sur ce jeu délirant, il s'agit d'un titre inspiré des jeux télévisés japonais d'un certain Takeshi Kitano. Ce sont des courses entre personnages dans lesquelles il faut arriver au bout et si possible en premier. Au départ, 60 joueurs sont connectés, et à chaque manche, une partie est éliminée. Les obstacles sont nombreux et il est possible de jouer de vilains tours à ses adversaires, ce qui provoque souvent de gros gadins et de bons fous rires. Si le gameplay se limite à courir, sauter, plonger et attraper, le concept est finalement proche des Battle Royale.



Un joli succès pour Epic Games qui est toujours en guerre contre Apple depuis l'éjection de Fortnite. Du coup, il est peu probable qu'on voit Fall Guys arriver prochainement sur iOS, malgré les rumeurs de la fin 2020.





PS : le trailer vidéo de Fall Guys :