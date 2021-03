Apple envisagerait un MacBook Air 15 pouces

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Réagir

Une rumeur de plus vient de sortir du côté de Bloomberg et elle concerne un potentiel futur MacBook Air. Selon ce qui est rapporté, un modèle 15 pouces, encore jamais vu sur cette gamme, pourrait voir le jour dans quelques années ou peut-être même dès 2022.

Publicité

Un MacBook Air 15 pouces ?



Comme vous le savez, les rumeurs autour des prochains Mac ne cessent d'enfler de partout et la dernière en date concerne le MacBook Air. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple souhaiterait à l'avenir mettre en vente un MacBook Air 15". Jusqu'à présent, le MacBook Air lancé en 2009 n'a jamais dépassé les 13 pouces et si vous souhaitiez avoir un écran plus grand, il fallait obligatoirement vous tournez vers le modèle Pro.



Cela permettrait peut-être à Apple de proposer un "entre-gamme" pour ceux qui désirent un écran plus imposant mais sans payer le prix fort d'un MacBook Pro avec des caractéristiques pas forcément indispensables pour l'usage de la personne concernée.

Pour rappel, Apple a commencé sa transition vers Apple Silicon fin 2020, mais si la prouesse technique à l'intérieur de la bête est assez bluffante, certaines personnes jugent le design extérieur vieillissant. Voilà pourquoi les derniers échos sur le sujet suggèrent qu'en cette fin d'année 2021, nous devrions voir arriver les MacBook Pro 14" et 16" avec non seulement une puce M1 encore plus puissante (M1X ?), mais également un lifting au niveau visuel.



Si l'on mélange toutes ces infos, nous pouvons donc espérer les MacBook Pro 14" et 16" pour 2021 et ce MacBook Air 15" pour 2022. Si cela s'avérait être vrai, seriez-vous intéressé par ce produit ?