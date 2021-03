Sorties jeux : Kill It With Fire, Pigeon: A Love Story, Blade&Soul: Revolution

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Aujourd'hui 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Kill It With Fire, Pigeon: A Love Story, Blade&Soul: Revolution.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Publicité

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Slashy Camp (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.8, 23 Mo, iOS 12.0, Blue Wizard Digital LP) Traquez vos victimes dans un camping et accumulez un score de monstre en incarnant SkullFace, le slasher masqué des films d'horreur des années 1980, résolu à se venger. Gagnez de l'XP pour chaque course meurtrière et débloquez de nouveaux slashers emblématiques, de nouvelles armes folles et des mini-jeux gorgés.



Ainsi, vous glissez sur l'écran pour contrôler ses actions et pour l'aider à prendre sa revanche face aux adolescents. Soyez prudent cependant, car il y a de nombreux obstacles que vous devez éviter tels que les feux de camp, les lacs sans fond, les mines et les pièges à pointes.

Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Slashy Camp





Queen: Rock Tour (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.1.1, 838 Mo, iOS 11.0, UMG Recordings, Inc.) Devenez une légende du rock avec Queen en touchant l'écran au rythme de plus de 20 chansons classiques dont ""Bohemian Rhapsody"", ""We will Rock You"", ""We Are the Champions"" et ""Radio Ga Ga"".

Montez sur scène avec le groupe —Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon— et déchaînez vos talents musicaux pour jouer des riffs de guitare poignants, des solos de batterie palpitants, et bien plus. Vous n'avez qu'à toucher les notes en rythme !



Partez à la redécouverte de l'histoire de Queen, le groupe de rock le plus mythique au monde. Jouez leurs plus grands succès sur des scènes historiques, créez vos propres concerts avec des animations uniques et des tenues de légende, et récupérez des images exclusives des archives officielles de Queen ! Publicité Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Queen: Rock Tour





Project Secret - QG (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.2, 1,3 Go, iOS 10.0, Quadrant Games, LLC) Project Secret combine des éléments de plate-forme, de résolution d'énigmes et de RPG dans une expérience unique en son genre. Débloquez des armures, des gadgets et des accessoires au fur et à mesure que vous progressez dans des centaines de niveaux. Relevez le défi en accomplissant les nombreuses missions et objectifs du jeu, et mettez vraiment vos compétences à l'épreuve en multijoueur en temps réel.



Combinant des niveaux, des effets et des objectifs uniques, ce mode de jeu solo vous propose une liste de plus en plus longue de défis à relever. Terminez les missions, collectez les récompenses et achetez des améliorations! Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Project Secret - QG





Ninja Arashi 2 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0, 476 Mo, iOS 7.0, Hung Nguyen Van) Ninja Arashi 2 perpétue l'héritage des premiers jeux de ninja.

Dans cet épisode 2, vous incarnez le furieux Arashi, qui s'échappe enfin de la prison gelée créée par Dosu, un démon de l'ombre cruel et diabolique. Arashi continue sa poursuite après Dosu pour sauver son fils et dévoiler l'ombre derrière le plan de Dosu. Cependant, le voyage sera beaucoup plus difficile cette fois.

Ninja Arashi 2 propose un gameplay simple mais addictif, vous offrant des moments passionnants et des expériences inattendues. Les éléments RPG vous permettent d'améliorer vos compétences de ninja et de vous plonger dans la profondeur de la mécanique du jeu. Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Ninja Arashi 2





Legacy - Run for Life (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.12, 119 Mo, iOS 11.0, World Game) Publicité Courez, sautez et mangez autant que vous le souhaitez dans ce coureur sans fin rempli de pommes!



Beaucoup de pommes! Beaucoup plus de pommes que vous ne devriez en manger ...



Legacy est le premier coureur d'arcade sur la durabilité. Évitez la famine mais soyez conscient de ce que vous laissez derrière vous! C’est tout ce qui sera transmis aux prochaines générations ...

Pouvez-vous courir de manière durable pour construire votre héritage?



Participez à la course la plus durable du classement mondial ... Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Legacy - Run for Life





Kill It With Fire (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v1.1.1, 822 Mo, iOS 11.0, tinyBuild LLC) Kill It With Fire est un jeu d'action en vue subjective de chasse aux araignées et des dégâts collatéraux que cela implique.



L'araignée. L'ennemi juré de l'humanité, depuis l'aube des temps. En tant qu'agent exterminateur de Kill It With Fire, c'est à vous qu'il revient de l'affronter ! Rassemblez tout un arsenal pour traquer ce fléau à huit pattes dans un voyage à travers le temps, l'espace et les lotissements - enfin, pas forcément dans cet ordre.



Pour vaincre les araignées, vous devrez exploiter leur point faible : leur crainte du FEU. Ou des armes à feu. Ou des explosions, des armes de jet, des trucs qui peuvent les écraser... Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Kill It With Fire





INVICTUS: Lost Soul (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.1, 2,4 Go, iOS 10.0, Bushiroad International) Libérez votre guerrier interne dans des combats contrôlés par des cartes! Planifiez votre combat avec la configuration du jeu de cartes et battez ceux qui ne comptent que sur la force et la chance!



Vous vous battrez en tête-à-tête contre des guerriers du monde entier! Pour les écraser, vous devez apprendre des combos de frappes et penser tactiquement. Ne les laissez pas vous piéger dans un coin, mais écrasez-les à la place!



Voyagez à travers différentes dimensions à la recherche du terrible Damon pour le venger des morts infinies que vous subissez en cours de route. Combattez sur la glace de la rivière Viking, dans l’ombre des os du dragon mort, dans l’enfer d’Enfer et même dans un étrange monde cyber. Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit INVICTUS: Lost Soul

Hero Among Us (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.0, 665 Mo, iOS 9.0, Fire Horse) Hero Among Us est un jeu de stratégie / de gestion dans lequel vous créez votre propre super-héros, définissez où dans le monde il / elle apparaîtra et gérez comment le monde réagit à vos actions et décisions.

Choisissez entre un Vigilante, un Speedster et un Genius pour commencer votre voyage pour la paix dans le monde, choisissez les meilleures compétences à apprendre afin de pouvoir combattre des super-méchants et faire face à toutes sortes de crises mondiales .. Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Hero Among Us





The Dead Inside (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.13, 561 Mo, iOS 12.0, Igor Maliukh) The Dead Inside est un nouveau jeu d'action 3D solo.



Il y a cinq ans, la Terre a été bombardée par des centaines de météorites. Et une nouvelle maladie a commencé à se propager près des sites d'automne. Kate Newman est une ancienne officière qui tente de s'aider elle-même et d'aider les autres à survivre parmi les morts.



Avez-vous déjà pensé qu'il était possible d'apporter une rejouabilité incroyable de Battle Royales dans un jeu solo? Dans The Dead Inside, vous n'aurez jamais deux fois la même expérience de jeu. Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit The Dead Inside





Dark Rooms (Jeu, Style de vie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 306 Mo, iOS 11.0, XScoder) Résolvez des énigmes, utilisez des objets pour ouvrir les portes et sortez de chaque pièce.



La conception claire vous aide à vous concentrer sur la résolution d'énigmes, à utiliser votre imagination, à être intelligent.



Si vous êtes coincé dans une pièce, vous pouvez la redémarrer à tout moment. N'oubliez pas d'augmenter le volume de votre appareil pour profiter du jeu! Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Dark Rooms





Circoling (Jeu, Éducation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 23 Mo, iOS 9.0, Jonathan Meck) Dessinez deux "circols" autour des nombres pour former trois groupes de nombres avec des sommes égales: chaque cercle et la somme des nombres restants. À parts égales spatiales et mathématiques, voyez à quelle vitesse vous pouvez trouver les bons circols!



Essayez trois façons différentes de jouer:

- Flux - terminez autant de choses d'affilée que possible, maximum 30 secondes par puzzle

- Zen - jouez autant d'énigmes que vous le souhaitez, sans minuterie

- Course - terminez-en autant que vous le pouvez en 90 secondes au total Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Circoling





Blade&Soul: Revolution (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 2,1 Go, iOS 11.0, Netmarble Corporation) Blade and Soul: Revolution n'est pas un titre totalement nouveau puisque c'est le portage de l'excellent MMORPG multijoueurs apparu sur PC sous le nom de Blade and Soul avec une expérience optimisée pour le mobile. Pour cette version, Blade and Soul intègre au départ les classes Blade Master, Destroyer, Kung Fu Master, Force Master et Summoner. Concernant les graphismes, pas de surprise car le moteur Unreal Engine 4 a été reconduit, lui qui permet d'avoir un monde ouvert gigantesque et de nombreuses animations à l'écran. BSR offre également plus de 150 cinématiques qui ponctuent l'histoire.



Si vous vous posez la question, le nerf de la guerre dans Blade & Soul c'est la maîtrise des arts martiaux avec bien évidemment des personnages évolutifs et de nombreuses compétences à acquérir au fur et à mesure de votre progression. Le gameplay est plutôt technique et il existe de nombreuses combinaisons pour terrasser ses adversaires, tel un jeu de combat. Mieux, on peut s'allier pour attaquer à plusieurs et ainsi décupler ses possibilités.

Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Blade&Soul: Revolution





Casino AEW : Double or Nothing (Jeu, Casino, iPhone, v39.6, 315 Mo, iOS 9.0, All Elite Wrestling) Profitez d'une expérience de casino authentique et montrez l'étendue de vos talents avec du poker Texas Hold'em, des machines à sous, du blackjack, de la roulette et bien d'autres jeux encore sur le thème d'AEW !



Avec 10 jeux à votre disposition ainsi que des tournois hebdomadaires, jouez gratuitement en ligne avec vos amis et créez votre match principal de rêve. Les Tocs comme les Beaux peuvent gagner de l'expérience, faire passer leurs amitiés au niveau supérieur et affiner leurs compétences sociales au casino pour devenir le Champion du monde de Casino AEW : Double or Nothing ! Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Casino AEW : Double or Nothing





Nouveaux jeux payants iOS :

WASTELAND! (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 126 Mo, iOS 14.0, Benfont Limited) "Les mutants se sont multipliés jusqu'à devenir imparables. Nous avons riposté, dévastant la planète ... 20 ans se sont écoulés, la majeure partie de l'humanité est partie. "

WASTELAND est un jeu de tir à la première personne conçu pour être joué en mode portrait.

Ce jeu offre des heures de jeu, 6 armes géniales, une carte géante, des dizaines d'ennemis à détruire et des contrôleurs parfaitement conçus. Publicité Publicité Télécharger WASTELAND! à 4,49 €





Pigeon: A Love Story (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.0, 281 Mo, iOS 13.0, Alexander Taylor) Volez librement sur une carte de Londres en direct à taille réelle à la recherche d'un seul pigeon - une tâche impossible pour tous sauf les plus déterminés. Êtes-vous prêts à relever le défi?



«Pigeon: A Love Story» est un «jeu lent» dans lequel vous incarnez un pigeon à la recherche de son âme sœur qui prend la forme d'un pigeon dans la ville de Londres, où vivent plus d'un million de pigeons. Pour que le jeu soit aussi précis (et difficile) que possible, l'échelle de la ville elle-même - et le nombre de pigeons qu'elle contient - ont été rendues aussi précises que possible.

Dans ce jeu, on y incarne un pigeon qui voyage dans le centre de Londres, au sein d'une carte à taille réelle, avec un seul objectif : trouver l'amour. Le seul bémol, c'est qu'il y a 1 000 000 de créatures plumées... Publicité Publicité Télécharger Pigeon: A Love Story à 1,09 €





Pavlovs House (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPad, v1.0, 332 Mo, iOS 11.0, Richard Berger) L’objectif de la maison de Pavlov est de durer jusqu’à ce que les défenseurs de la maison de Pavlov soient chargés de prendre d'assaut un point fort allemand clé pendant la bataille de Stalingrad. Dans le jeu, cela est représenté en jouant à travers un jeu de cartes représentant des éléments de la 6e armée allemande.



La maison de Pavlov était un immeuble fortifié utilisé comme point fort par la 62e armée soviétique pendant la bataille charnière de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale. Les défenseurs soviétiques - principalement de la 7e compagnie, du 3e bataillon, du 42e régiment de fusiliers de la garde de la 13e division de la garde - ont résisté pendant près de deux mois à un assaut allemand constant. Le nom du bâtiment a été tiré de Yakov Pavlov, un sergent qui a dirigé l'assaut initial du groupe de tempête qui a abouti à la capture du bâtiment aux Allemands.



Un jeu de cartes. et de stratégie. Publicité Publicité Télécharger Pavlovs House à 9,99 €

Musical Maze (Jeu, Musique / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.05, 97 Mo, iOS 11.0, Fatih KOKCULER) Dans l'aventure «Labyrinthe musical», vous essayez dans un labyrinthe dispersé de sauvegarder vos notes à partir des signes de pause.

Ne laissez pas les signes de pause vous faire taire.

Résolvez le labyrinthe, accompagné de musique de différentes régions, et continuez votre chemin sans vous faire prendre par les signes de pause.



Il se compose de modèles 3D minimaux faits de notes et joués avec des instruments natifs, inspirés des sons des 7 continents différents. Publicité Publicité Télécharger Musical Maze à 3,99 €