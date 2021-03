Apple a reçu ses premières nominations aux Oscars 2021

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Réagir

La cérémonie des Oscars se rapproche des 100 ans d'existence et rien que pour le prestige qu'elle dégage, toutes les personnes concernées souhaitent gagner un jour ou l'autre la fameuse statuette dorée. C'est évidemment le cas des studios d'Apple TV+ qui sont nominés dans deux catégories cette année.

Publicité

Deux nominations aux Oscars pour les créations originales d'Apple TV+

La 93ᵉ édition des Oscars aura lieu le 25 avril 2021 et forcément, les premières nominations commencent à tomber. Du côté d'Apple et plus particulièrement d'Apple TV+, nous aurons le droit à deux titres potentiellement vainqueurs d'un Oscar et connus sous les noms de Wolfwalkers et USS Greyhound écrit et joué par Tom Hanks. Les deux films ont déjà été nominés aux British Academy Film Awards et aux Golden Globes.

Le premier est cité dans la catégorie "meilleur long métrage d'animation" et le deuxième dans la catégorie "bande son".



Zack Van Amburg, responsable de Worldwide Video chez Apple a déclaré :

Rien n'est plus excitant que de voir ces films uniques et significatifs résonner à la fois auprès des critiques et du public du monde entier. Nous sommes incroyablement fiers de ce que nous construisons chez Apple, et de voir ces films célébrés de cette manière et dans un laps de temps si court. Nous sommes honorés et reconnaissants pour les artistes et cinéastes qui se sont associés à nous.