Hunt Royale : un nouveau Battle Royale en approche de l'App Store

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Les amateurs de Battle Royale peuvent se réjouir : un nouvel acteur va être lancé très prochainement sur l'App Store. Portant le nom de Hunt Royale (v1.0.4, 397 Mo, iOS 10.0), ce dernier a été développé par le studio Boombit pour une sortie prévue le 25 mars prochain.



Selon l'éditeur lui-même, on parle d'un type unique de la catégorie, réussissant à se démarquer de ses principaux concurrents. Voici la bande-annonce :

Hunt Royale : un Battle Royale et du MOBA

Devenez l'un des meilleurs survivants à la recherche de monstres sympas contre d'autres personnes! Choisissez l'un des 30 personnages complètement différents avec leurs propres compétences. Apprenez XP, débloquez de nouvelles capacités.



La chasse est lancée! Entrez sur les terrains de chasse en tant que l'un des 4 guerriers et survivez au combat contre des ennemis fantastiques impressionnants et uniques dans ce nouveau type de bataille royale!

Le but sera de montrer vos compétences et de devenir le meilleur chasseur. Entrez sur les terrains de chasse pour chasser les monstres et améliorez progressivement votre personnage et ses capacités. Bien sûr, votre but sera d'être le dernier survivant debout !



Pour se différencier des autres, le titre se sert des caractéristiques des MOBA comme League of Legends où vous pourrez améliorer votre personnage avec des monstres présents dans l'environnement.



La sortie mondiale est prévue le 25 mars prochain !

