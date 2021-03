La nouvelle mise en avant de PUBG sur l'App Store exaspère Epic Games

Hier à 21:10

Medhi Naitmazi

Alors que le procès Epic Games contre Apple est prévu pour mai, la tension continue de monter entre les deux entreprises. La raison ? Apple a encore fait la promotion sur l'App Store du concurrent de Fortnite, PUBG. Le fondateur d'Epic Games, Tim Sweeney, a publié quelques tweets pour exprimer son mécontentement.

Fortnite ne supporte pas la mise en avant de PUBG

Au lendemain de l'éviction de Fortnite du magasin d'application en août 2020, Apple mettait PUBG en tête de gondole sur l'App Store. Et aujourd'hui, la firme a récidivé à propos du Royale Pass 18 de PUBG, ce qui a eu le don d'énerver Sweeney au plus haut point...



Il faut savoir que les deux jeux ennemis ont déjà un lourd passif. PUBG est antérieur à Fortnite d'Epic Games et était le jeu qui a initialement amené le genre Battle Royale au grand public. PUBG a même poursuivi Epic pour avoir copié le concept, mais ce procès a finalement été abandonné.



Fortnite s'est fait connaitre pour ses graphismes et ses skins décalés. De son côté, PUBG, qui a commencé avec un style plus consensuel à la Call of Duty, a commencé à copier des parties de Fortnite avec sa refonte «New Era» qui a débarqué l'année dernière. Fortnite a également su se distinguer avec des mouvements de danse, des concerts en direct, et autres évènements à l'intérieur du jeu.



La nouvelle bande-annonce de PUBG ci-dessous met l'accent sur de nouveaux skins, des mouvements de danse et des concerts, et de «toutes nouvelles surprises» qui ont provoqué la réponse ironique de Sweeney suivante : « Mettez Fortnite dans PUBG ! Allez l'équipe marketing d'Apple ! ».

Putting the Fortnite into PUBG!

Go Apple marketing team! https://t.co/ZxX84IXK0w — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) March 19, 2021





Le patron d'Epic en a profité pour rappeler que son concurrent tourne sous... le moteur Unreal Engine d'Epic, un clin d'oeil à Apple qui avait également voulu l'interdire sur MacOS et iOS, en vain.

Rancunier le Sweeney ?