Pokémon GO aide la franchise à dépasser le cap des 100 milliards de dollars

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Cela faisait un petit bout de temps que nous n'avions pas évoqué le jeu Pokémon GO (v1.169.0, 341 Mo, iOS 12.0) sur le blog. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est pour évoquer l'excellente forme que connaît ce dernier, aidant ainsi ces créateurs à marquer encore un peu plus l'histoire.

Publicité

En effet, The Pokémon Company vient d'annoncer avoir franchi la barre des 100 milliards de dollars de ventes de tous les temps, devenant ainsi la franchise la plus rentable de l'histoire.

Pokémon GO continue sa rentabilité impressionnante

C'est en 1996 que la franchise Pokémon a vu le jour sur nos consoles, devenant un véritable succès sur la GameBoy de Nintendo. La chasse aux petits (et grands) monstres a longtemps eu le vent en poupe, et continue de l'avoir, notamment grâce au succès mondial de Pokémon Go. Il faut dire que le fruit de la collaboration entre The Pokémon Company et Niantic a tout pour plaire : se servant de la réalité augmentée pour faire apparaitre les créatures autour de nous.



Aujourd'hui, selon les données de SafeBettingSites, Pokémon est devenu la marque média la plus précieuse au monde, dépassant les 100 milliards de dollars de ventes. Ils devancent ainsi Marvel, Star Wars, Mickey Mouse, Winnie l'ourson ou encore Hello Kitty. En 2020, le jeu de Niantic a enregistré plus de 100 millions de téléchargements avec 1,2 milliard de dollars de dépenses des joueurs.

Publicité

Source

Télécharger le jeu gratuit Pokémon GO