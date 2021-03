Prime Video : Amazon dévoile la bande-annonce de la terrifiante série Them

Amazon continue d'ajouter de nombreuses créations originales dans son catalogue Prime Vidéo, s'il y en a qui ne rencontrent aucun succès, d'autres arrivent à se démarquer et font beaucoup de bruit. C'est le cas de la série d'horreur Them. Disponible dès le 9 avril 2021, la série créée par Little Marvin, s'annonce terrifiante !

Découvrez Them

Dans cette nouvelle création originale Prime Vidéo, vous allez être plongé en plein cœur des années 50. Alfred et Luchy Emory sont un couple afro-américains avec deux enfants qui ont décidé d'emménager dans un quartier résidentiel de Los Angeles où il n'y a que des blancs.

Sans surprise, cette nouvelle famille va attirer l'attention des voisins pour qui une famille noire à côté de chez eux est une première, la mixité dans les quartiers de luxes de Los Angeles étaient quasiment inexistante en 1950.

Rapidement, les voisins vont commencer à adopter des comportements étranges et malsains, des phénomènes surnaturels et inexplicables vont également se produire dans la nouvelle maison.

La famille Emory va vivre un véritable enfer au quotidien !



Them est présenté comme une série anthologique qui aura pour thématique le surnaturel, mais aussi le racisme très fréquent à cette époque.

Dans le casting, nous retrouverez plusieurs têtes qui vous seront familières, il y aura Deborah Ayorinde (Luke Cage), Ashley Thomas (Top Boy), Liam Mcintyre (Flash) ou encore Shahadi Wright Joseph (Us).

Nelson Cragg qui a participé à Ratched et American Horror Story Versace sera à la réalisation de Them, il sera accompagné de Ti West et Craig William, deux autres réalisateurs qui possèdent tous les codes pour réaliser une œuvre effrayante qui vous marquera l'esprit !



Them sera disponible pour tous les abonnés Prime Vidéo dès le 9 avril en matinée. Vous pouvez profiter du service de streaming dans le cadre d'un abonnement Amazon Prime, celui-ci coûte 49€ à l'année ou 24€ si vous avez moins de 25 ans.

Au-delà de Prime Vidéo (qui est clairement l'un des services les plus intéressants avec Netflix), vous avez la livraison en 1 jour ouvré, l'abonnement Amazon Prime Music, un abonnement Prime Gaming sur Twitch offert tous les mois...

