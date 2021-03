Rocket League va être disponible sur iOS et Android d'ici la fin de l'année

Il y a 1 heure

Julien Russo

1

Nous avions été les premiers à vous en parler il y a quelques mois, Rocket League va prochainement débarquer sur nos smartphones avec une application iOS et Android. Le jeu édité par Psyonix et racheté l'année dernière par Epic Games va être distribué sur le Play Store et l'App Store. Une première depuis la sortie en 2015 sur PS4 et PC !

Publicité

Rocket League avec un gameplay réinventé

Vous n'avez jamais réussi à faire un choix entre un jeu de voiture et un jeu de foot ? Heureusement, Rocket League est là pour mixer les deux thématiques et proposer un jeu hors du commun qui rencontre un succès mondial depuis de nombreuses années !

L'éditeur Psyonix vient d'annoncer il y a plusieurs heures dans un billet de blog que Rocket League Sideswipe est en cours de développement pour être lancé prochainement sur smartphone. On parle ici d'une version qui est complètement réinventée et très différente de ce qu'on connaît sur PC ou consoles, les gestes et le gameplay ne seront pas du tout les mêmes.



L'éditeur a également dévoilé plusieurs détails sur Rocket League Sideswipe, il explique que les joueurs pourront s'affronter dans des matchs 1vs1 et 2vs2, les parties seront très rapides puisqu'elles ne dureront que 2 minutes en moyenne.

En ce qui concerne les graphismes, une nouvelle perspective du terrain sera proposé, celle-ci aura une approche similaire à celle d'un jeu 2D avec une caméra qui se déplacera de droite à gauche

Très différent de la vue à la troisième personne qu'on retrouve sur les autres supports !

Dans son communiqué, Psyonix explique que les commandes vont être très faciles à prendre en main. En seulement quelques minutes, un utilisateur qui n'a jamais joué à Rocket League pourra maitriser un match. L'éditeur cherche à proposer une expérience intuitive qui saura attirer en masse de nouveaux joueurs :

Publicité

Rocket League Sideswipe sera doté de commandes mobiles faciles à prendre en main, que vous soyez un maître de Rocket League ou un nouveau joueur qui apprend encore votre chemin sur le terrain. De plus, il existe des mécaniques avancées, tout comme Rocket League, pour ceux qui veulent gravir les rangs compétitifs. Dans le garage, Rocket League Sideswipe aura une personnalisation robuste de voiture similaire à Rocket League. Les joueurs peuvent également s'attendre à un système de classement en ligne pour le jeu compétitif.

Psyonix affirme avoir encore de nombreuses informations à révéler sur son jeu star qui va débarquer gratuitement sur iOS et Android d'ici la fin de l'année.

À l'heure actuelle, seulement 2 pays ont été sélectionnés pour télécharger la bêta de Rocket League Sideswipe sur Android. Il s'agit de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. L'éditeur affirme que d'autres pays vont prochainement rejoindre le programme de bêta, l'objectif étant de trouver le maximum de bugs avant la sortie officielle !