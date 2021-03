Apple TV+ dévoile le documentaire "L'année où la Terre a changé"

Avec L'année où la Terre a changé, vous verrez une " nouvelle approche " du confinement mondial. Attenborough racontera comment les changements soudains de comportements humains , la réduction du trafic des navires de croisières et des avions ont permis d'alléger le poids qui pèse chaque année sur la Terre. Le documentaire montrera séquence par séquence à partir de quand nous avons été en confinement (des rues pleines aux rues vides) avec l'apparition des animaux dans les villes laissées à l'abandon. Des images inédites qui n'auraient jamais pu être réalisées sans la pandémie Covid-19. Le documentaire produit par la BBC Studios Natural History Unit va durer 1 heure et sera disponible dès le 16 avril 2021 sur Apple TV+. Découvrez un petit aperçu du documentaire ci-dessous...

Au cours de cette année très difficile, de nombreuses personnes ont réévalué la valeur et la beauté du monde naturel et en ont pris grand réconfort. Le confinement a également créé une expérience unique qui a mis en lumière l'impact que nous avons sur le monde naturel. Les histoires sur la façon dont la faune a réagi ont montré que même de petits changements à ce que nous faisons peut faire une grande différence

Depuis le premier jour d'Apple TV+, la firme de Cupertino propose des documentaires qui contiennent des messages forts pour tenter de marquer les esprits et de faire changer les mentalités. Avec le documentaire L'année où la Terre a changé, Apple va vous montrer que le confinement a été révolutionnaire pour notre planète, avec nos déplacements qui ont été limités et notre consommation qui a diminué, notre planète a vécu 2020 sous un autre jour. Le réalisateur David Attenborough explique :

Avec ce nouveau documentaire, Apple s'est donné pour mission de vous montrer à quel point la nature est belle et que les animaux sont précieux. L'année où la Terre a changé est un documentaire inédit qui contient plusieurs séquences de ces 12 derniers mois, Apple expliquera que le confinement qui a été mis en place dans de nombreux pays dans le monde a permis de faire diminuer la pollution et a été très bénéfique pour la planète.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.