Apple TV+ : l'acteur Nate Mann va rejoindre la série Masters of the Air de Spielberg

Il y a 52 min

Julien Russo

Réagir



Apple nous réserve de belles surprises à venir, en 2021 comme les années qui suivront vous allez retrouver de nouvelles séries et films à gros budget avec comme souvent un casting de folie. Les abonnés Apple TV+ vont bientôt découvrir la série "Masters of the Air", un programme qui sera produit par Steven Spielberg, Tom Hanks et Gary Goetzman.

Publicité

Nate Mann rejoint Masters of the Air

Il y a peu de chances que vous en ayez entendu parler et pourtant Masters of the Air s'annonce être l'une des créations originales Apple qui va rencontrer le plus de succès. Basée sur le livre de Donald L. Miller, la série Apple TV+ va aborder l'histoire vraie des bombardiers américains de la Seconde Guerre mondiale, vous allez suivre dans la série tout le chemin et les épreuves qu'ont vécu les soldats pour combattre Adolf Hitler et son armée.

Les 10 épisodes de la première saison seront écrits par John Orloss, le scénariste de Anonymous et les Frères d'armes.

En ce qui concerne les acteurs, on sait déjà qu’Austin Butler (aperçu dans Once Upon a Time... in Hollywood et The Deard Don't Die) aura l'un des rôles les plus importants dans la production Apple. Il sera accompagné de Callum Turner et Anthony Boyle.

On vient d'apprendre aujourd'hui qu'on peut ajouter l'acteur Nate Mann dans cette liste, connu grâce à la série Ray Donovan, l'acteur a été sélectionné pour participer à Masters of the Air.

Cette nouvelle série Apple est décrite comme la suite de la mini-série Band of Brothers : L'Enfer du Pacifique qui a été diffusée en 2010 sur OCS.