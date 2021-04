Dead Man's Phone : la nouvelle enquête FMV sur iPhone

Sorti ce matin, Dead Man’s Phone est une nouvelle expérience de type FMV signé Electric Noir Studios, à mi-chemin entre film et jeu vidéo. Vous êtes dans la peau d’un détective de Scotland Yard qui met la main sur le téléphone de Jerome Jacobs, un jeu homme qui est tombé d'une tour.



Si vous aimez Her Story, Erica, Telling Lies, Sara is Missing et autre Simulacra, Dead Man’s Phone est fait pour vous. Et il méritait un peu plus qu'une mention dans nos sorties jeux.



Dead Man's Phone : qui a tué Jerome Jacobs ?

Un adolescent est jeté d'une tour. Sa famille et ses amis exigent des réponses. Vous êtes le détective de l'affaire. Découvrez qui a tué Jerome Jacobs.

Une fois lancé, Dead Man's Phone transforme votre iPhone en un redoutable outil pour enquêter sur ce fait divers pas comme les autres. Vous allez devoir trouver des indices dans le contenu de l'appareil, passer des appels et autre pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. Certains évoquent un accident, d'autres un suicide. Mais n'est-ce pas finalement un meurtre. Les développeurs nous propose là un titre prenant voire obsédant avec des choix cruciaux qui altéreront la fin de l'aventure; plusieurs fins ont d'ailleurs été imaginées par Electric Noir Studios.

Regardez la vidéo trailer :

Pour renforcer l'immersion dans Dead Man’s Phone, sachez que votre partenaire détective dans le récit, DCI Michael Sutherland, est joué par un VRAI détective d'homicide, le sergent-détective Simeon Cryer.

Cryer a passé 20 ans en tant que détective des homicides dans l'équipe de Bristol Major Crime, pionnier dans l'utilisation des données dans la résolution de crimes. Par contre, vous l'aurez compris, le jeu est entièrement en anglais, ce qui pourra rebuter certains. Mais à notre époque, se mettre à la langue de Shakespeare est une bonne idée afin de profiter des contenus en streaming qui pullulent un peu partout.



Ah si, dernier point, et non des moindres, la saison 1 de Dead Man's Phone est entièrement gratuite, avec 6 épisodes inclus.

