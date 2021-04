Supercell annonce Clash Mini, Clash Quest et Clash Heroes sur mobile !

Il y a 6 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

2



Les nouvelles annonces de jeux Supercell sont aussi rares qu'une nouvelle Apple TV chez la firme de Cupertino. Mais quand il y en a, le studio ne fait pas les choses à moitié avec non pas un, ni deux mais trois nouveaux jeux basés sur l'univers de Clash of Clans : Clash Mini, Clash Quest et Clash Heroes.



Alors qu'il est de notoriété publique que la société la plus prospère de l'industrie du jeu a souvent plusieurs projets en développement, rares sont ceux qui survivent au stade du test bêta.

Clash of Clans va avoir droit à 3 spin-off

Les développeurs finlandais de Clash of Clans, HayDay, Boom Beach, Clash Royale et Brawl Stars (tous ayant rapporté plusieurs milliards de dollars) annoncent donc par un article publié un trio de jeux en une journée qui promettent tous de prolonger leur franchise populaire.

Le monde de Clash signifie beaucoup pour nous chez Supercell. C’est plus que piller des ennemis et détruire des tours, plus que des villages et des arènes, et plus que les jeux auxquels nous aimons jouer. C’est un monde unique rempli de certains de nos personnages préférés, et un endroit pour vivre des moments épiques amusants et décalés… et évidemment une tonne de batailles insensées.



En termes simples, notre objectif est de créer des jeux dont les joueurs aiment et se souviennent pour toujours, donc l'annonce d'aujourd'hui est un peu spéciale en ce sens - principalement parce que nous n'avons jamais rien fait de tel auparavant.

Supercell prépare trois nouveaux jeux dans l'univers Clash sous le nom de Clash Mini, Clash Quest et Clash Heroes. Chacun d'entre eux promet un gameplay distinctement différent de tout titre précédent, comme le révèle la vidéo.



À première vue, il semble que Clash Quest soit un match-3 à la "Puzzles and Dragons" ou "Legend of Solgard", Clash Mini semble inspiré par le genre "Auto Chess'', tandis que Clash Heroes ressemble fortement à un jeu d'action-RPG dans le monde Clash. La diversité ne s'arrête pas non plus aux styles de jeu, car il s'agit également d'une affaire résolument internationale du côté créatif, avec Clash Quest développé à Helsinki et les deux derniers jeux créés à partir des studios de Shanghai.

De leur propre aveu, il s'agit d'une première mondiale pour Supercell en termes de partage public d'informations sur des jeux qui sont encore au début du développement. Cela représente-t-il une nouvelle stratégie ? Ces jeux pourront-ils imiter le succès de leurs illustres ancêtres ? Quand sortiront-ils ?



C'est en tout cas une très bonne nouvelle pour les joueurs, même si il est certain qu'il faudra s'armer de patience pour les découvrir sur iPhone, iPad et autre Android.



En attendant, pourquoi ne pas relancer une partie de Clash of Clans ?

Télécharger le jeu gratuit Clash of Clans