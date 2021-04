Microsoft prêt à racheter Nuance pour 16 milliards ?

Discord n'est peut-être pas la seule cible majeure de Microsoft ces derniers temps. Selon Bloomberg, Microsoft est en pourparlers avancés pour acheter le géant de la technologie vocale Nuance dans le cadre d'un accord d'environ 16 milliards de dollars. Bien qu'il n'y ait aucune garantie que l'acquisition se fasse, les négociations ont suffisamment progressé pour que les deux puissent annoncer la bonne nouvelle dès cette semaine.

Une nouvelle cible pour Microsoft

Les sources du rapport n'ont pas expliqué pourquoi Microsoft voulait acquérir Nuance. Un rachat pourrait cependant offrir de multiples avantages à la compagnie de Redmond. Nuance est bien connu pour sa reconnaissance vocale guidée par l'IA, et Microsoft pourrait intégrer à la fois cet outil dans ses produits. L'accord potentiel pourrait également alimenter les ambitions de Microsoft en matière de santé. La société a déjà travaillé avec Nuance sur Cloud for Healthcare et d'autres projets, dont un qui transformerait les conversations médecin-patient en dossiers médicaux.

Cela ne constituerait pas nécessairement un danger pour certaines des technologies de Nuance destinées au public, telles que son logiciel de dictée vocale Dragon qui a été utilisé par Apple pour Siri en 2013. Cependant, il ne sera pas surprenant que Microsoft repense la stratégie de ce logiciel, alors ne soyez pas surpris s'il fait l'objet d'une refonte ou s'il se transforme éventuellement en d'autres applications et services Microsoft.



Les deux sociétés, Microsoft et Nuance, ont pour le moment refusé de commenter. Mais Nuance serait la seconde plus grosse acquisition de Microsoft après LinkedIn pour 26 milliards en 2016.