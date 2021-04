Apple TV+ : voici le casting qui participera à la série Acapulco

Il y a 7 heures

Julien Russo

Il y a 4 mois, on vous avait parlé d'une nouvelle série Apple TV+ baptisée "Acapulco", ce nouveau programme réuni les showrunners Austin Winsberg (Société secrète de la Royauté) et Chris Harris (How I Met Your Mother). Aujourd'hui, nous avons obtenu plus d'informations quant aux acteurs qui vont participer à cette nouvelle série qui n'aura qu'un seul objectif : vous faire rire !

La liste des acteurs de la saison 1

Acapulco, c'est l'histoire d'un homme qui cherche à tout prix un travail bien rémunéré où il ne fera pas trop d'effort. Celui-ci va se diriger vers le secteur touristique, il intègre l'équipe d'un hôtel très classe située au Mexique !

Après plusieurs semaines à son poste, l'homme va finalement réaliser que ce travail est très... épuisant. Les clients de l'hôtel sont exigeants, ne sont pas toujours respectueux et veulent tout, tout de suite.

Pour faire court, une simple journée de travail peut se transformer en un véritable cauchemar.

Dans cette nouvelle production originale Apple TV+ (qui est à la base un achat de droits), vous retrouverez plusieurs visages que vous avez probablement vus dans d'autres séries et films.

Les dernières indiscrétions autour d'Acapulco mentionnent la présence de :

Jessica Collins (9-1-1) : Elle jouera le rôle de Diane qui est la femme qui dirige l'hôtel

Chord Overstreet (The Middle et Glee) : il jouera le rôle de Chad, le fils de Diane

Vanessa Bauche (Luis Miguel : la série) : Elle jouera le rôle de la mère de Maximo

Rafael Cebrian (Narcos) ; il jouera le rôle d'Hector, un autre employé de l'hôtel qui déborde toujours d'énergie

Fernando Carsa (While the Wolf's Away) : il jouera le rôle de Memo, le meilleur ami de Maximo

Regina Reynoso (Apprenti Papa) : elle jouera le rôle de la petite soeur de Maximo

Pour se faire une petite idée de ce qui vous attend, Apple a publié une synopsis du futur programme Apple TV+ :

Dans « Acapulco », le rêve d'un jeune homme mexicain se réalise lorsqu'il obtient le travail de toute une vie dans la station balnéaire la plus chaude d'Acapulco. Mais il se rend vite compte que le travail est beaucoup plus compliqué qu'il ne l'aurait jamais imaginé alors que toutes ses croyances et sa morale commencent à être remises en question. Le spectacle a lieu en 1984 avec Eugenio Derbez narrant et jouant la version actuelle du personnage principal.

Pour l'instant, il n’y a toujours pas de date pour la disponibilité d'Acapulco, mais on remarquera que quand les informations deviennent aussi précises, c'est que la sortie de la série a lieu dans les mois qui suivent !

Une chose est sûre, c'est que ça pourrait être un excellent divertissement.



