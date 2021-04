LINE Games lance son jeu Smash Legends sur iOS et Android

Il y a 6 heures

Alban Martin

Nous vous en parlions il y a quelques semaines, le studio Line Games testait son dernier jeu sur quelques pays. Désormais, Smash Legends est disponible partout sur iOS et Android. Une création en partenariat avec 5min Lab.

Regardez le trailer vidéo :

Smash Legends est de sortie sur nos mobiles

Si vous aviez raté notre présentation de Smash Legends, il s'agit de batailles effrénées de trois minutes où il faut pousser ses adversaires hors de l'arène, à la manière de Smash Bros.



Pour divertir les joueurs et pimenter le jeu, Smash Legends propose plusieurs modes PvP, y compris le mode capture 3v3 appelé Dominion, un mode Battle Royale à huit joueurs, un mode duel direct, ainsi que trois autres variantes.

Pour la partie communication, il y a un système de groupe et une fonction de chat qui permet de communiquer avec vos amis dans le jeu.



Il y a actuellement neufs combattants - ou légendes - au choix. Inspirés des contes de fées, ils nous rappellent un certain Kingdom Hearts, mais à la sauce Smash Bros ou Brawl Stars.

D'ailleurs, vous vous battez dans un décor appelé Library World, un royaume au-delà des nuages joliment réalisé mais qui est le lieu d'un conflit mondial. Et c'est pour cela que les sages vous ont appelé, histoire de régler tout cela dans des combats ordonnés et civilisés avec des règles appropriées.



Bien évidemment, les commandes sont faciles d'accès avec des mouvements à gauche de l'écran et quatre boutons virtuels à droite: Saut, Attaque Basique, Pouvoir et Pouvoir Ultimate. Mais la partie tactique demandera du temps et de la patience pour être totalement maîtrisée.



Enfin, pour fêter l'inauguration de Smash Legends, les développeurs ont inclus :

Ajout d'un nouveau personnage : La première spécialiste, Cane & Cygne.

Elle se transforme en un puissant cygne chevalier après obtention de 3 cumuls sur son attaque Ultime.

Cette carte apparaît dans les 3e rotations d'emplacement d'arène.

Ajout d'une capacité : le nombre de capacités de chaque légende monte à 4 !

Nouveaux événements Le passe SMASH est maintenant disponible. Un événement de Jeu, événement de participation à l'inauguration sera organisé. Surveillez l'événement d'accueil du printemps le 27 avril !



Smash Legends est un brawler magnifique et accessible, et vous pouvez télécharger la version finale sur App Store, Google Play ou Steam.

A vous de jouer !



Télécharger le jeu gratuit SMASH LEGENDS