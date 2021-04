Lancement du Xbox Cloud Gaming sur iOS dès demain (en bêta sur invitation)

C'est désormais officiel, Microsoft vient d'annoncer aujourd'hui par communiqué de presse le lancement de son service Xbox Cloud Gaming sur iPhone et iPad. Dès demain vous retrouverez la bêta limitée dans une application en format web, Microsoft n'a pas réussi à passer les étapes de validation de l'App Store, mais cela a peu d'importance, puisque vous ne verrez aucune différence !

Les abonnés Game Pass vont être les premiers à tester

Même si la firme de Cupertino n'en veut pas sur son App Store, le cloud gaming investit progressivement l'univers Apple en débarquant sur l'iPhone et l'iPad.

Pour contourner le blocage du géant californien, Microsoft a décidé de développer son application web et de la proposer directement sur Safari ou un autre navigateur web.

Comme le service fait ses débuts sur iOS et iPadOS, Microsoft a organisé dans un premier temps une session bêta sur invitation, les premiers à avoir l'opportunité de tester ce nouveau service en France seront les abonnés au : Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass for PC, Game Pass for Console et Cloud Gaming, l'entreprise souhaite faire profiter sa fidèle communauté en priorité.

Nous lançons xbox.com/play où les invités peuvent jouer à plus de 100 titres Xbox Game Pass via Edge, Google Chrome ou Safari. Offrir des jeux en nuage via le navigateur et avoir une page d'accueil simplifiée et universelle offre une excellente occasion de rendre le cloud gaming accessible à plus de joueurs dans plus d'endroits au fil du temps.

Dès demain, ils pourront accéder à (environ) une centaine de jeux qui ont tous été optimisés pour jouer sur smartphone et tablette !

Certains jeux dans le Xbox Cloud Gaming auront besoin d'une manette, d'autres se joueront aussi avec l'écran tactile de votre appareil. Microsoft explique que le choix vous appartiendra :

Ceux qui reçoivent une invitation ont juste besoin d'une manette compatible Bluetooth ou connectée à USB ou peuvent utiliser des commandes tactiles personnalisées pour plus de 50 jeux pour commencer à jouer et à tester

Ce nouveau projet est décrit comme une nouvelle étape passionnante qui va permettre d'amener le jeu aux 3 milliards de joueurs à travers le monde.

Microsoft est déterminée à faire du Cloud Gaming sur iOS et Android un succès qui viendra s'ancrer dans nos habitudes au quotidien.



Si vous faites partie des personnes qui ont reçu une invitation par mail, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact qui se trouve en bas d'iPhoneSoft.fr, nous serons ravis de partager vos premières impressions sur le Cloud Gaming de Microsoft sur iPhone ou iPad.