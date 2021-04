Baldur's Gate I et II vont bénéficier du crossplay mobile et PC

Il y a 8 heures (Màj il y a 8 heures)

Corentin Ruffin

Réagir



La célèbre saga Baldur's Gate ainsi que le titre Icewind Dale ont tous eu le droit à une arrivée sur nos mobiles dans une version Enhanced. Au fil des ans, le studio Beamdog continue de mettre à jour ses jeux sur iOS et sur PC, apportant des fonctionnalités et nouveautés similaires.

La dernière en date, estampillée 2.6, est très intéressante puisqu'elle apporte du crossplay entre les différentes plateformes. Cette dernière est d'ores et déjà disponible sur nos ordinateurs pour les trois jeux et arrivera prochainement sur l'App Store.

Les jeux de Beamdog vont avoir le droit au crossplay

Dans la dernière mise à jour publiée sur PC, les jeux Baldur's Gate, Baldur's Gate II et Icewind Dale ont eu le droit à l'ajout de la compatibilité 64 bits, de nouveaux portraits et de nouvelles voix. Mais, la mise à jour 2.6 va encore plus loin puisqu'elle promet le crossplay entre PC et mobile.



Cependant, pour que ce soit effectif, il faut attendre la mise à jour similaire sur l'App Store et le Play Store : nous n'avons pas encore la date de cette arrivée, mais elle devrait être proposée rapidement.



Si vous n'avez jamais joué à ces jeux de RPG, je ne peux que vous encourager à le faire.

Télécharger Baldur's Gate à 5,49 €