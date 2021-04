Apple TV+ présente 1971 : The Year That Music Changed Everything (docu-série)

Il y a 3 heures

Julien Russo

Si vous êtes un fidèle d'Apple TV+, vous l'avez probablement remarqué, la firme de Cupertino s'investit énormément dans l'ajout de documentaires. Si certains s'avèrent être peu intéressants, d'autres le sont nettement plus et attirent des centaines de milliers de nouveaux abonnés dès les premières semaines de disponibilité.

Un documentaire inédit sur la musique des années 70

Avec ce nouveau documentaire disponible en plusieurs épisodes, Apple va permettre aux plus jeunes de vivre une période qu'ils n'ont pas connu et aux plus anciens de faire revivre de vieux souvenirs.

1971: The Year That Music Changed Everything est une production exclusive Apple TV+ qui sera disponible dès le 21 mai 2021, issue d'une collaboration entre Mercury Studios et On The Corner Films, le documentaire retrace les carrières des plus grands artistes et des groupes les plus populaires de cette époque.

Vous pourrez voir des interviews, des concerts inoubliables ou encore les naissances des musiques à succès comme celles de Bob Marley, The Who, les Rolling Stones, Aretha Franklin et bien d'autres.

Apple décrit ce nouveau programme comme une "plongée immersive" où vous verrez des séquences d'archives inédites.

"1971: The Year That Music Changed Everything", montrera comment les icônes musicales de l'époque ont été influencées par les marées changeantes de l'histoire et, à son tour, comment elles ont utilisé leur musique pour inspirer l'espoir, le changement et la culture qui les entoure.

Apple TV+ est disponible au tarif de 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine.