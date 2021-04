Annapurna Interactive solde ses jeux sur l'App Store

Il y a 8 heures (Màj il y a 8 heures)

Corentin Ruffin

Si l'App Store regorge de jeux provenant de différents studios de développement, il faut bien avouer que l'un de ces derniers réussit à faire mouche à chaque fois. Annapurna Interactive a notamment donné vie à The Unfinished Swan, Gone Home ou encore Journey.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs proposent actuellement des promotions sur l'intégralité de leur catalogue, permettant de mettre la main sur de véritables merveilles pour un petit prix.

Les jeux d'Annapurna Interactive sont en promotions

The Unfinished Swan (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 1 Go, iOS 13.4, Annapurna Interactive) passe de 5,49 € à 3,49 €. Par les créateurs de What Remains of Edith Finch.



Explorez et découvrez un mystérieux paysage entièrement blanc en l’éclaboussant de couleurs. Vous incarnerez Monroe, un jeune orphelin de 10 ans, et suivrez un cygne sorti d’un tableau inachevé jusque dans un royaume fantastique tout droit tiré d’un livre d’histoires. Chaque chapitre renferme son lot de surprises, de façons d’explorer le monde, de créatures bizarres (et parfois dangereuses) et de rencontres avec le roi excentrique à l’origine de cet empire.

Télécharger The Unfinished Swan à 3,49 €





Gone Home (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 689 Mo, iOS 8.0, Annapurna Interactive) passe de 5,49 € à 2,29 €.

7 juin 1995. 1 h 15.



Vous rentrez chez vous après un voyage à l'étranger. Vous croyez retrouver votre famille, mais la maison est vide. Il y a quelque chose qui cloche. Où sont-ils tous passés ? Et qu'est-il arrivé ici ? Dénouez le mystère dans Gone Home, un jeu d’exploration dans une histoire de The Fullbright Company.



Gone Home est une simulation d’exploration interactive. Étudiez le moindre détail d’une maison d’apparence normale pour révéler l’histoire de ses habitants. Ouvrez chaque tiroir et chaque porte. Ramassez des objets et examinez-les pour faire apparaître des indices. Découvrez les évènements qui ont jalonné la vie des membres d’une famille en étudiant ce qu’ils ont laissé derrière eux.

Télécharger Gone Home à 2,29 €





Flower (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.3.0, 900 Mo, iOS 13.1, Annapurna Interactive) passe de 5,49 € à 1,09 €.

Aussi beau que sur consoles, Flower se joue encore mieux avec un iPhone en main. En effet, vous contrôlez le vent en inclinant votre iPhone (ou iPad) et en prenant de l'élan avec un doigt. On se prend pour le dieu Eole et franchement c'est dépaysant. Le moteur graphique fait des merveilles et on se prend à courber les champs, à faire frémir les feuilles, à fendre l'eau, ... L'immersion est totale !



Multi-primé, Flower ne s'arrête pas là. Evidemment, il y a un objectif. Vous devez diriger un pétale qui fait éclore les fleurs sur son passage. De nouveaux pétales s'ajoutent alors à votre "héros" pour former une magnifique banderole de couleurs. Pour en savoir plus, il faudra lancer le jeu, mieux vaut ne pas gâcher la surprise. Télécharger Flower à 1,09 €





Gorogoa (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.2, 602 Mo, iOS 9.0, Annapurna Interactive) passe de 5,49 € à 1,09 €.

Gorogoa est une évolution élégante du genre puzzle, accompagnée d’une histoire joliment dessinée à la main, conçue et illustrée par Jason Roberts.



On joue à Gorogoa de façon totalement originale, avec des panneaux somptueusement illustrés, que le joueur peut organiser et associer au gré de son imagination afin de résoudre des énigmes. C’est superbement simple et pourtant agréablement complexe. Télécharger Gorogoa à 1,09 €





Journey (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 1,1 Go, iOS 13.0, Annapurna Interactive) passe de 5,49 € à 3,49 €. Explorez l’ancien et mystérieux monde de Journey en volant par-dessus les ruines et en glissant sur les terres de sable pour découvrir ses secrets. Jouez seul ou en compagnie d’un camarade voyageur et explorez ce vaste univers ensemble. Avec ses graphismes époustouflants et une bande originale nommée aux Grammy Awards, Journey offre une incroyable expérience qui n’a pas d’équivalent. Télécharger Journey à 3,49 €





Telling Lies (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.4, 3,1 Go, iOS 12.2, Annapurna Interactive) passe de 7,99 € à 3,49 €.

Un jeu vidéo sur les conversations privées



Telling Lies est le nouveau jeu vidéo de Sam Barlow, créateur de Her Story et Silent Hill : Shattered Memories. Un jeu d'enquête policière avec des histoires non linéaires, Telling Lies tourne autour d'une mémoire cache de conversations vidéo enregistrées en secret. Il met en vedette Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp, Kerry Bishé et Angela Sarafyan.



Comment fonctionne-t-il ?



Telling Lies vous place devant un ordinateur portable anonyme avec une base de données remplie d'enregistrements volés à la NSA. Les enregistrements couvrent deux années de la vie intime de quatre personnes dont les histoires sont liées par un incident bouleversant. Explorez la base de données en tapant des termes de recherche, regardez les séquences...

Télécharger Telling Lies à 3,49 €





Donut County (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.0, 336 Mo, iOS 10.0, Annapurna Interactive) passe de 5,49 € à 2,29 €. Donut County est un jeu de réflexion narratif, dans lequel vous manipulez un trou qui ne cesse de grandir dans le sol. Rencontrez des personnages adorables, volez leurs détritus et lancez-les dans le trou.



Les ratons laveurs ont débarqué à Donut County avec des trous voleurs de détritus commandés à distance. Vous incarnez BK, un raton laveur qui contrôle un trou et avale ses amis et leur maison pour gagner des récompenses idiotes.



Quand BK tombe dans l’un de ses propres trous, il se retrouve confronté à Mira, sa meilleure amie, et aux résidents de Donut County, tous bloqués à 999 pieds sous terre… et ils exigent de comprendre ce qu’il se passe ! Télécharger Donut County à 2,29 €





If Found... (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.2.0, 1,3 Go, iOS 11.0, Annapurna Interactive) passe de 5,49 € à 3,49 €.

If Found… est un roman vidéoludique de DREAMFEEL qui parle de la recherche de liens.



Le 31 décembre 1993, dans un manoir qui tombe en ruines sur l’île d’Achill, Kasio détruit son journal intime.



Il narre l’histoire de son retour à la maison dans l’ouest de l’Irlande, du conflit qui l’oppose à sa famille, de ses amis et d’une épreuve à affronter.



Tout converge vers cette nuit où un trou noir s’apprête à détruire le monde entier. D’où vient-il ? Y a-t-il un moyen de l’arrêter ?



Grâce à des mécaniques de gameplay inédites, de superbes planches dessinées et une magnifique bande-son, les joueurs pourront revivre les expériences vécues par Kasio et découvrir les moments heureux et tristes qui ont jalonné son mois de décembre 1993. Télécharger If Found... à 3,49 €