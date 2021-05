Le procès Epic révèle une version mobile de Rocket League pour cette année

Corentin Ruffin

Le très attendu procès entre Epic Games et Apple tient toutes ses promesses en matière de révélations et divulgations de données. Après la publication des chiffres autour des chiffres générés par Fortnite, la divulgation des plans de Xbox pour son service xCloud, c'est au tour du jeu Rocket League d'avoir le droit à une mise en avant.

L'excellent jeu qui combine petites voitures volantes et football aura bel et bien le droit à un port mobile dès cette année, avec support multiplateforme.

Rocket League fera son arrivée sur iOS en 2021

Attention à ne pas confondre avec l'annonce de l'arrivée du jeu Rocket League Sideswipe, version 2D du jeu développé exclusivement pour mobile qui a été annoncé le mois dernier. Cette fois, on parle bel et bien du jeu original disponible sur PC et consoles.



L'existence du jeu a été révélée dans les documents judiciaires du procès, qui sont disponibles publiquement. Dans le détail, nous savons que le jeu sera multiplateforme et que les joueurs pourront retrouver leur progression.



Cette nouvelle version de Rocket League aura également une version bêta disponible sur mobile avant le lancement officiel cette année. Reste à savoir si cela signifie qu'il sera disponible à la fois iOS et Android ou juste l'un d'entre eux.



