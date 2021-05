GeForce NOW : le grand retour de Fortnite sur iOS en octobre ?

Alors que le grand bras de fer juridique entre Apple et Epic Games a débuté officiellement cette semaine, il semblerait que le célèbre Battle Royale du studio pourrait faire son retour sur iOS très prochainement. Non, le jeu ne sera pas de retour sur l'App Store, mais bel et bien au sein du service de jeux en streaming GeForce NOW.

C'est en tout cas ce qu'annonce Aashish Patel de Nvidia, alors qu'il témoignait durant le procès entre les deux géants. Pour aller encore plus loin, celui-ci dévoile le mois d'octobre comme fenêtre de sortie, de quoi faire rêver les nombreux amateurs de Fortnite.

Nvidia devrait être le premier à proposer le retour de Fortnite sur iOS

C'est en novembre 2020 que Nvidia a lancé son service de streaming de jeux vidéo, GeForce NOW, sur Safari mobile. Peu avant son arrivée, les rumeurs faisaient état d'un potentiel retour de Fortnite sur iOS grâce à ce lancement, puisque le Battle Royale est présent au sein du catalogue.



Hélas, la firme américaine n'a pas proposé tous ses titres disponibles, préférant privilégier des jeux pouvant être utilisés avec l'écran tactile des appareils, Fortnite étant jugé comme n'était pas prêt. Seulement, dans le cadre du conflit entre Apple et Epic Games qui a débuté lundi dernier, Aashish Patel était invité à témoigner.



Selon lui, une version adaptée aux écrans des iPhone sera lancé en octobre tout en ajoutant qu'il s'agit d'une "date de sortie potentielle". Une arrivée attendue, qui pourrait donc permettre à Fortnite de revenir sur iOS...



