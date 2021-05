Sorties jeux : Woven the Game, One Escape!, Golf Impact

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

Réagir



Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Woven the Game, One Escape!, Golf Impact.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Woven the Game (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 2,3 Go, iOS 13.0, StickyLock) Bienvenue dans un monde où les créatures de laine vivaient en paix. Stuffy est un animal en peluche bien intentionné mais plutôt maladroit qui erre seul dans le monde.

Glitch est une luciole en métal qui a perdu sa mémoire et son identité.



Stuffy, a-t-il été laissé? D'où sont venues toutes ces machines? Et qu'est-ce que Glitch a à voir avec tout ça?

Rejoignez-les dans leur voyage dans un monde de laine, de tissus et de dangers cachés.



Le monde de Woven est rempli d'obstacles et de défis. Vous devrez trouver des plans pour modifier la forme et les capacités de Stuffy.

Télécharger le jeu gratuit Woven the Game





Valley of The Savage Run (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 235 Mo, iOS 11.0, No Six Five) Vous contrôlez deux personnages - un blanc et un noir. Ils travaillent en équipe. Le personnage blanc peut sauter sur des carreaux blancs et le personnage noir peut sauter sur des carreaux noirs. Parfois, un personnage doit porter l'autre sur son dos, car il n'y a pas de tuiles correspondantes. D'autres fois, un personnage doit débloquer les tuiles de l'autre, afin que les deux puissent continuer à avancer.



Les téléports sont délicats. Les personnages devront peut-être sauter sur le dos avant et après leur entrée dans la téléportation afin de faire correspondre les bonnes tuiles à l'entrée et à la sortie.



En attendant, vous devez agir vite. Une créature est derrière les personnages et essaie de les attraper. Dans certaines situations, vous pouvez le tromper et l'utiliser pour débloquer votre chemin ...



Télécharger le jeu gratuit Valley of The Savage Run





Piccolo: Othello (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.14, 27 Mo, iOS 14.3, Nadim Kobeissi) Piccolo est un beau jeu d'Othello conçu pour iOS, avec une IA incroyablement puissante, des thèmes magnifiques et des animations agréables.



Créé spécifiquement avec les directives de conception iOS à l'esprit, Piccolo se sent comme chez lui dans votre appareil, vous offrant la meilleure expérience d'Othello pour iPhone, iPad et Mac. L'IA de Piccolo a été développée sur une période de plusieurs mois et peut même battre les IA de champions du monde Othello telles que NTest, Logistello et Edax. L'IA peut être personnalisée pour être moins difficile pour les nouveaux joueurs.



Télécharger le jeu gratuit Piccolo: Othello





No Limit Drag Racing 2 (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.0.2, 649 Mo, iOS 10.0, Autonoma) L'OG des jeux de courses de dragsters est de retour et meilleur que jamais! No Limit 2.0 a repris tout ce qui a rendu le jeu original génial et a ajouté de belles nouveautés - plus de réglages, plus de personnalisation, une meilleure physique, de meilleures mécaniques et plus de contenu que le jeu original n'aurait jamais pu avoir.



No Limit vous donne un contrôle total sur l'apparence de votre voiture: peinture personnalisée, stickers, décalcomanies, roues, kits de carrosserie - la liste est longue. Il existe des millions de combinaisons différentes, et cela vous permet de rendre votre voiture comme VOUS le souhaitez. Télécharger le jeu gratuit No Limit Drag Racing 2





Golf Impact (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.07.04, 373 Mo, iOS 11.0, NEOWIZ) Jouez au golf, qu’il pleuve ou qu’il vente – Avez-vous déjà joué au golf un jour de pluie ? Jouez au golf dans une ambiance délicieuse grâce au système météorologique réaliste de Golf Impact.



Qui est le meilleur golfeur ? Participez au championnat – Participez au championnat hebdomadaire et tentez d’être le meilleur golfeur ! Ne manquez pas la chance de recevoir de l’or, des clubs de golf, des balles et plus encore en fonction de votre rang !



Selon l'éditeur, il s'agit du jeu de golf le plus simple et le plus réaliste à arriver sur les appareils mobiles avec un gameplay s'approchant de la réalité, notamment avec la présence du vent. Vu les premières images, on peut s'attendre à des graphismes impressionnants !

Télécharger le jeu gratuit Golf Impact





Glow Course (Jeu, Stratégie / Musique, iPhone / iPad, v1.0.4, 1,5 Go, iOS 12.0, Hansen Gaming, LLC) Trouvez votre chemin en échappant de justesse aux obstacles! Guidez votre bille à travers des couleurs vives, collectez des pièces et débloquez de nouveaux looks pour votre personnage ! Appuyez à droite ou à gauche pour contrôler les mouvements de votre personnage dans ce tout NOUVEAU et passionnant jeu basé sur la physique. Volez au-dessus des obstacles ou faufilez-vous entre eux! Utilisez les POWER-UPS pour vous aider à traverser des niveaux de plus en plus difficiles. Télécharger le jeu gratuit Glow Course





Bratz Total Fashion Makeover (Jeu, Casse-tête / Style de vie, iPhone / iPad, v1.0.1621, 578 Mo, iOS 11.0, Outright Games Limited) Les Bratz sont de retour! Rejoignez Cloe, Sasha, Yasmin et Jade dans une toute nouvelle expérience de jeu mobile!

Choisissez des vêtements, des coiffures, du maquillage et même des meubles très à la mode pour devenir une star des médias sociaux! Traitez avec des personnages comme les Tweevils et travaillez avec le casting emblématique de Bratz pour gravir les échelons du monde de la mode. Jouez à des puzzles de match 3 amusants et stimulants et gagnez des Bratz Bucks pour vous aider à acheter ce look parfait!



Choisissez parmi de nombreux vêtements à la mode pour créer le look parfait! Télécharger le jeu gratuit Bratz Total Fashion Makeover





Bowl Em Down (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0, 90 Mo, iOS 11.0, Alastair Low) Vous êtes-vous déjà demandé comment se sent une boule de bowling lorsqu'elle roule sur la piste ?

C'est un peu le but de ce jeu.

Essayez d'obtenir un score élevé dans ce jeu de bowling infini et généré aléatoirement.

Lorsque vous échouez à une course, vous êtes invité à crier pour continuer ! Vous pouvez le faire à l'infini tant que vous hurlez plus fort que la dernière fois. Télécharger le jeu gratuit Bowl Em Down





Nouveaux jeux payants iOS :

One Escape! (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 23 Mo, iOS 11.0, Crescent Moon Games) Trois amis ont un jour décidé de braquer une banque.

Mais les choses ont mal tourné et ils se sont fait épingler...



Ces criminels fougueux doivent maintenant se montrer plus malins et réussir la plus incroyable des évasions.

Trouvez le chemin de la liberté en vous cachant des gardiens, en recherchant des cartes magnétiques pour ouvrir les portes verrouillées et en évitant de redoutables pièges !



Accomplissez 60 niveaux pour parvenir à votre but ultime : sortir de prison !

Télécharger One Escape! à 3,49 €





Lines On Sides (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 104 Mo, iOS 11.0, Michal Barszczewski) Disposez les carreaux de sorte que leurs côtés correspondent les uns aux autres en couleurs.



Votre tâche consiste à organiser correctement les tuiles afin que chaque côté soit de la même couleur que les tuiles adjacentes. Lorsque les tuiles sont correctement disposées, des lignes noires apparaissent entre elles.



Il n'y a pas de tutoriels ou de conseils. Vous devez comprendre chaque mécanique par vous-même et l'utiliser pour résoudre des énigmes. Télécharger Lines On Sides à 1,09 €





Eastern Market Murder (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 199 Mo, iOS 11.0, E.T RAMSAY & A.Y YONG) Remontez le temps pour résoudre un vrai crime!



Plongez dans un monde de diseurs de bonne aventure et de phrénologues dans cette histoire tordue de meurtre et de folie. Quand tout n'est pas comme il semble, pouvez-vous comment cela se termine?



Vous explorerez les scènes de crime, interrogerez les témoins et examinerez les preuves pour déjouer le meurtrier et réclamer justice pour la famille de la victime. Télécharger Eastern Market Murder à 3,99 €