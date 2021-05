Des idées de nouveautés pour watchOS 8

Alban Martin

WatchOS 8 sera présenté à la WWDC 21 dans un mois, certainement pour les Apple Watch 4 et supérieur, la Series 3 ayant déjà du mal avec watchOS 7. En attendant, on peut imaginer les nouveautés qu'a préparé Apple pour la nouvelle version, en tenant compte de l'existant.

L'écran toujours allumé pour plus de fonctionnalités

L'Apple Watch Series 5 a introduit l'affichage permanent avec la technologie LPTO, et l'Apple Watch Series 6 a amélioré la luminosité pour un affichage permanent dans les environnements extérieurs. En termes de matériel, les séries 5 et 6 sont déjà matures pour cette fonctionnalité, mais l'expérience logicielle n'a pas changé en deux ans.



L'affichage permanent fonctionne parfaitement avec les cadrans de montre et l'application Exercices d'Apple, mais il ne s'agit que d'une horloge numérique avec un arrière-plan flou dans tous les autres cas.



On aimerait voir la prise en charge de l'affichage permanent avec la vue Lecture en cours d'Apple, la navigation dans Plans et les comptes à rebours actifs dans l'application Chronomètre. De même, les cadrans d'heure analogique devraient être supportés, plutôt que de passer à des versions numériques.

Les notes en version mini

Une version réduite de Notes à l'Apple Watch parait une évolution évidente pour watchOS 8. Apporter la capacité de capturer des idées rapides par la dictée, l'enregistrement vocal ou le dessin pourrait être la version moderne de noter quelque chose sur le dos de votre main.



Il existe déjà plusieurs apps tierces qui proposent de prendre des notes, alors pourquoi pas celle d'Apple ? Avec cela, on pourrait même les horodater et géolocaliser, sans oublier qu'il serait facile de consigner la fréquence cardiaque et les niveaux d'oxygène dans le sang dans des notes synchronisées.



Les paroles en direct dans Apple Music

Vous savez qu'Apple Music propose les paroles synchronisées avec le morceau en cours, comme un karaoké ? Très pratique pour chanter, cette fonction apparue avec iOS 10 serait très pratique sur Apple Watch.



Faire défiler les paroles avec la couronne digitale pour accéder à une partie spécifique de la chanson est un choix naturel pour Apple Watch. Vous pouvez même apporter la nouvelle fonctionnalité de partage de chansons basée sur les paroles de l'iPhone à l'Apple Watch avec une longue pression.

Des widgets

Apple proposait des aperçus dans les deux premières versions de watchOS, des sortes de widgets qui ont hélas disparus. Avec iOS 14, Apple les a intégré à l'iPhone, alors pourquoi pas à nouveau sur la montre ? Dans le centre de contrôle, on pourrait avoir des pages avec au départ les raccourcis puis les widgets des apps qui permettraient d'avoir un aperçu rapide justement.

Une app Batteries

Justement parmi les widgets d'iOS 14, l'un des plus utiles est celui des batteries. Il affiche le niveau actuel de la batterie pour tous vos appareils connectés. Il pourrait être encore plus utile de l'avoir sur Apple Watch, non ?

watchOS 8 : quelle date de sortie ?

Reste maintenant à attendre de voir ce qu'a prévu Apple pour watchOS 8, pour le moment il n'y a eu aucune fuite crédible à ce sujet. Dans tous les cas, le 7 juin 2021 sera le jour de la bêta 1 de watchOS 8 avec son lot de nouveautés.