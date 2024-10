Trois idées pour la mise à jour watchOS 11 à venir

Tout le monde est d'accord, Apple doit proposer de la nouveauté sur l'Apple Watch 2024. Si l'Apple Watch X est très attendue avec un nouveau design et des capteurs supplémentaires, watchOS 11 devra également jouer son rôle. Après une jolie version watchOS 10, qui a notamment revu l'ergonomie générale, on en attend encore plus.

Alors que la partie matérielle est restée plus incrémentale que jamais, watchOS 10 a apporté un vent de fraicheur avec des widgets complètement revus, une navigation plus intuitive, des applications natives rafraîchies, le suivi sportif amélioré et des rappels de médicaments. Mais qu'attendre de watchOS 11 ? Voici trois idées !

Un App Store pour les cadrans de la montre

Depuis les débuts de watchOS, soit avril 2015, les clients demandent une gestion bien plus flexible des cadrans. Oui, Apple a beau ajouté des cadrans (ou "watch faces" en anglais) chaque année, cela ne suffit pas. La société de Tim Cook a certainement les moyens de faire mieux, d'autant qu'avec iOS 16, la firme de Cupertino a permis la personnalisation de l'écran verrouillé de l'iPhone jusqu'au bout des pixels.



Une section App Store dédiée aux cadrans serait une bonne idée, bien plus intéressant que de passer par des sites tiers qui s'appuient sur les modèles existants de cadrans. Mieux, on pourrait imaginer des suggestions basées sur vos applications installées sur la montre. Ensuite, il suffirait de partager ses créations avec la communauté pour agrémenter l'App Store. Depuis watchOS 7, il est possible d'envoyer son cadran à un ami.

Repenser les anneaux d'activité

Les anneaux d'activité font partie intégrante de l'expérience Apple Watch. Les nouveaux clients sont tous séduits, et une grande partie suit les recommandations qui leur permettent d'améliorer leur santé. Se lever, bouger et s'entraîner pour remplir les anneaux a ce quelque chose d'addictif.



Mais pratiquement dix ans après, on peut dire qu'Apple n'a pas vraiment amélioré ce point, largement copié depuis.



Parmi les idées possibles, citons la prise en compte des notions de repos et de récupération. Ces deux aspects ne sont jamais négligés par les grands sportifs, ce qui permet de réparer les fibres musculaires et de progresser. Autre point, adapter les défis si l'utilisateur est malade, ce qui serait une avancée majeure avec watchOS 11.



Pour information, le "Score d'Aptitude Quotidienne" de Fitbit est un excellent exemple de prise en compte des informations relatives à l'activité, à la récupération et à d'autres paramètres de santé afin de réduire le risque de blessure en conseillant aux utilisateurs de se ménager de temps à autre.

Un écran de synchronisation

Dernière idée pour watchOS 11, un meilleur suivi de la synchronisation. Que vous synchronisiez une liste de lecture sur Spotify, chargiez un podcast ou autre élément gourmand, il n'est pas évident de connaitre l'avancement. Chaque application fait sa petite tambouille, ce qui nous amène à imaginer un écran de synchronisation. Il pourrait s'inspirer de l'interface de mise à jour, ce qui serait déjà un bon début.



Pour aller plus loin, Apple pourrait revoir l'expérience générale pour ces cas d'usage, avec la possibilité de facilement arrêter, reprendre ou relancer un transfert ou une installation.



Tant qu'à faire, un petit gain en vitesse ne serait pas non plus de refus. Les dernières Apple Watch 9 et Ultra 2 sont rapides, mais les transferts n'ont semble-t-il pas été revus à la hausse depuis un moment sur les tocantes d'Apple.