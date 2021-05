My Time at Portia : la version mobile sera lancée cet été

Il y a 57 min (Màj il y a 56 min)

Corentin Ruffin

Encore un nouveau jeu prometteur en approche de l'App Store avec l'arrivée prochaine de My Time at Portia. Si vous aimez cultiver et fabriquer, alors vous serez ravi d'entrer dans l'univers créé par Pathea Games qui nous emmène dans le pays de Portia.

Parfait mélange entre aventure et simulation, ce dernier verra le jour cet été sur iOS et Android et risque de faire du bruit. Voici la bande-annonce :

Un nouveau jeu de simulation du nom de My Time at Portia

Démarrez votre nouvelle vie dans la merveilleuse ville de Portia ! Remettez à neuf l'atelier délabré de votre père en remplissant des commandes, en cultivant des plantes, en élevant des animaux et en interagissant avec les drôles d'habitants de cette charmante terre post-apocalyptique !

Déjà disponible sur PC et consoles, le jeu a reçu énormément de retours positifs : votre but sera de récolter et de miner, puis construire des objets grâce au vieux manuel de votre père. Mais, la partie ne sera pas facile, puisque des monstres et des ennemis seront également présents pour venir vous mettre des bâtons dans les roues.



Le lancement mobile de My Time at Portia sur l'App Store et sur Google Play se fera cet été.