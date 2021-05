PlayStation VR 2 : 4K, rendu fovéal et retour haptique

Cela fait maintenant six mois que Sony et plus précisément PlayStation ont lancé une nouvelle console, la PS5. Accompagnée par une gamme d'accessoires, il ne manque plus qu'un seul objet pour compléter le tout en beauté à savoir le PSVR 2. Si Sony est assez discret sur le sujet, cette nouvelle rumeur se charge de nous mettre l'eau à la bouche.



C'est quoi fovéal ?

Si la PS5 est au cœur de tous les débats depuis sa sortie en novembre 2020 du fait de sa popularité mais également de la pénurie mondiale, le prochain casque VR de Sony fait à son tour parler de lui. Après la révélation officielle et en image des futurs contrôleurs qui accompagneront le casque il y a deux mois, voici des rumeurs autour du PlayStation VR 2.



Au menu, nous devrions tout d'abord avoir le droit à de la 4K (2000 × 2040 par œil) afin de proposer une qualité optimale en termes de graphismes et au passage se placer au-dessus du casque VR le plus en vogue du moment, l'Oculus Quest 2.



Pour ce qui est du retour haptique présent dans la DualSense, il sera de retour dans les contrôleurs mais plus surprenant, cette technologie pourrait également être implantée dans le casque directement. À voir comment Sony souhaite gérer cela.

La dernière nouveauté citée, et de loin la plus intrigante se nomme rendu fovéal. Pour faire simple, cette technologie permet de flouter les endroits (graphismes) sur les côtés de votre vision lorsque vous regardez dans le casque. Ainsi, les parties non concernées par votre champ de vision ne demandent pas une grande puissance d'affichage et cela permet donc au casque de se concentrer sur ce que vous regardez et d'envoyer une qualité suprême là où c'est le plus utile. Encore une fois, à voir si cette technologie sera bien présente et surtout si elle sera bien optimisée.



En revanche Sony l'a bien confirmé, à l'inverse d'autres casques VR sur le marché, ce PlayStation VR 2 sera bien filaire et relié à la PS5 afin encore une fois de proposer une puissance maximale. Ce ne sera donc toujours pas ce coup-ci pour le sans-fil même si l'on fait confiance à la marque pour proposer un système simple avec un seul câble. Toujours rien concernant la date de sortie, il semblerait donc qu'il faille patienter encore un bon bout de temps.



